DAX24.671 -1,3%Est506.222 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6300 ±0,0%Nas25.298 -0,2%Bitcoin52.896 +0,5%Euro1,1386 ±0,0%Öl71,99 -3,8%Gold4.081 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen nahezu unverändert -- DAX geht mit Verlust ins Wochenende -- Zalando: BaFin prüft Verstöße beim Jahresabschluss -- Bayer, BYD, Gold, Bitcoin, Microsoft, ON, Chip-Aktien im Fokus
Top News
VIX-ETFs erklärt: Warum Rollverluste Anleger systematisch Rendite kosten - und was sie dagegen tun können VIX-ETFs erklärt: Warum Rollverluste Anleger systematisch Rendite kosten - und was sie dagegen tun können
In eigener Sache: So legst du finanzen.net als bevorzugte Quelle bei Google fest In eigener Sache: So legst du finanzen.net als bevorzugte Quelle bei Google fest
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rekord für wärmste Nacht seit Messbeginn nicht gebrochen

27.06.26 11:09 Uhr

OFFENBACH (dpa-AFX) - Die vergangene Nacht ist nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes nicht die wärmste Nacht in Deutschland seit Beginn der Messungen gewesen. Eine Temperatur von 26,7 Grad sei in Bad Bergzabern erst am Samstagmorgen gegen 8.00 Uhr gemessen worden, sagte ein DWD-Sprecher. Damit sei kein Rekord für die Nacht aufgestellt worden. In der Nacht zum Freitag war der Ort in Rheinland-Pfalz der wohl wärmste Ort in Deutschland gewesen: Die Temperatur fiel nicht unter 26,2 Grad - wie schon in der Nacht zuvor. Damit zog Bad Bergzabern mit dem bisherigen Rekordhalter für die heißeste Nacht in Deutschland gleich. Dieser war zuvor der Berg Weinbiet, ebenfalls in Rheinland-Pfalz, wo die Temperatur am 25. Juli 2019 auch nicht unter 26,2 Grad gesunken war./opi/DP/zb