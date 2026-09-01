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Sommer in Großbritannien so warm wie noch nie gemessen

LONDON (dpa-AFX) - Der Sommer in Großbritannien war nach vorläufigen Angaben der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen vor gut 140 Jahren. Die Durchschnittstemperatur im Juni, Juli und August betrug 16,5 Grad Celsius, wie der nationale Wetterdienst Met Office mitteilte. Ein Sommer wie in diesem Jahr sei demnach wegen des menschengemachten Klimawandels etwa 130-mal wahrscheinlicher geworden.

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Der bisherige Rekord bei der Durchschnittstemperatur war erst im vergangenen Jahr aufgestellt worden, er hatte bei 16,1 Grad gelegen. "Für einige Regionen war es außerdem einer der sonnigsten Sommer seit Beginn der entsprechenden Aufzeichnungen im Jahr 1910", teilte das Met Office weiter mit.

Der höchste Tagestemperaturwert des Sommers war am 13. August mit 38,1 Grad Celsius in Kew Gardens westlich des Zentrums von London gemessen worden. Insgesamt brachen den Angaben zufolge 54 Wetterstationen des Met Office in diesem Sommer ihren jeweiligen bisherigen Rekord für die Tageshöchsttemperatur./mj/DP/jha

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