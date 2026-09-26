DAX 25.409 +0,6%ESt50 6.303 +0,5%MSCI World 4.958 +0,6%Top 10 Crypto 11,23 -0,6%Nas 27.069 +0,5%Bitcoin 73.818 +0,0%Euro 1,1391 ±0,0%Öl 104,3 -2,1%Gold 4.286
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Thailand: Überschwemmungen legen Millionenstadt Bangkok lahm

BANGKOK (dpa-AFX) - Starkregen und Überschwemmungen haben die thailändische Hauptstadt Bangkok weitgehend lahmgelegt. Alle 50 Bezirke des Großraums seien zum Katastrophengebiet erklärt worden, berichten thailändische Medien. Innerhalb von 48 Stunden seien rund 30 Zentimeter Regen gefallen.

Werbung

Behörden hätten Tempel und Schulen in der Hauptstadt zu Notunterkünften umfunktioniert, berichtet der Sender Thai PBS. In vielen Teilen der Stadt kam der Straßenverkehr zum Erliegen. Bis einschließlich Sonntag wird mit weiteren starken Regenfällen gerechnet.

Beschäftigte im öffentlichen Dienst seien angewiesen worden, am Montag und Dienstag von zu Hause aus zu arbeiten, berichtet Thai PBS. Auch die Schulen blieben geschlossen, berichtet die Zeitung "Khaosod"./nak/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.