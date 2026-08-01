DAX26.356 +0,1%Est506.539 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3700 +1,7%Nas26.713 +0,1%Bitcoin55.974 -0,2%Euro1,1552 -0,1%Öl85,91 +2,8%Gold4.346 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 SAP 716460 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX knapp höher -- US-Börsen stabil -- Berkshire Hathaway mit starken Zahlen -- Strategy, Intel, Apple, Plug Power, Gold, Siemens Energy, DroneShield, Micron, NVIDIA, SAP, SpaceX, Telekom im Fokus
Top News
Tesla-Aktie hinkt S&P 500 hinterher: Warum Roth MKM trotzdem Aufwärtspotenzial sieht Tesla-Aktie hinkt S&P 500 hinterher: Warum Roth MKM trotzdem Aufwärtspotenzial sieht
Aktie im Blick: Dräger hofft beim PFAS-Verbot auf die Bundesregierung Aktie im Blick: Dräger hofft beim PFAS-Verbot auf die Bundesregierung
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Waldbrand in Westkanada noch außer Kontrolle

10.08.26 06:03 Uhr

VANCOUVER (dpa-AFX) - Der schwerer Waldbrand in der kanadischen Provinz British Columbia ist noch immer nicht unter Kontrolle. Allerdings breitete es sich nicht mehr so rasant aus. Das Feuer erstreckte sich am Sonntagmorgen (Ortszeit) auf mehr als 100 Quadratkilometer. Mehr als 20.000 Menschen waren zuvor wegen der Flammen zur Flucht gezwungen worden.

Dass sich das Feuer zuletzt langsamer ausbreitete, liegt Berichten zufolge auch daran, dass ein großer Teil der Feuerfront inzwischen einen See, den Okanagan Lake, erreicht hat. Einsatzkräfte versuchten, Häuser am Rand der rund 12.000 Einwohner zählenden Gemeinde Summerland zu schützen. Evakuierungsanordnungen für Tausende Menschen blieben bestehen. Rund 10.000 Grundstücke in Summerland, Peachland und umliegenden Gebieten waren davon betroffen, für weitere galt eine Warnung vor einer möglichen Evakuierung.

Das Feuer hatte auf seinem Weg zum See Häuser und andere Gebäude zerstört. Die Provinzregierung spricht von erheblichen Schäden, deren Ausmaß bislang aber nicht abschließend erfasst wurden. Mehr als 50 Menschen, die von den Flammen eingeschlossen worden waren, wurden nach Angaben der Behörden mit Hilfe von Hubschraubern gerettet. Die Polizei prüft zudem einen Bericht über einen möglichen Todesfall. Dieser war zunächst nicht bestätigt. Die Ursache des Feuers wird untersucht.

Inzwischen sagte auch die kanadische Bundesregierung konkrete Hilfe zu. Ein Hilfsgesuch British Columbias sei genehmigt worden, teilte die zuständige Ministerin Eleanor Olszewski am Morgen in den sozialen Medien mit. Der Bund werde unter anderem bei der Unterbringung von Menschen helfen, die wegen der Waldbrände ihre Häuser verlassen mussten.

Die Löscharbeiten werden weiterhin durch heißes und trockenes Wetter sowie dichten Rauch erschwert. Unterstützung erhalten die Einsatzkräfte auch aus dem Ausland, unter anderem aus Mexiko, Australien und Neuseeland. British Columbia hatte am Samstag wegen der zahlreichen Waldbrände in der Provinz den Notstand ausgerufen.

In British Columbia wurden Medienberichten zufolge zuletzt mehr als 100 Waldbrände registriert, fast die Hälfte davon war außer Kontrolle. Auch andere kanadische Provinzen wie Ontario und Quebec hatten in diesem Jahr bereits mit größeren Waldbränden zu kämpfen./hae/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.