WDH/Gluthitze jetzt in Spanien: 44 Grad in Andalusien erwartet

(Es wird klargestellt, dass sich die Alhambra in Granada befindet.)

MADRID (dpa-AFX) - Spanien erlebt die ersten wirklich heißen Tage dieses Sommers mit Temperaturen möglicherweise bis zu 44 Grad. Für Saragossa im Nordosten des Landes wurden bis Freitag Temperaturen bis 42 Grad erwartet, noch etwas heißer könnte es in Andalusien im Süden werden. In den Städten Sevilla und in Córdoba, die im Flusstal des Guadalquivir liegen, könnte es vor allem am Freitag bis zu 44 Grad heiß werden, warnte der nationale Wetterdienst Aemet. Auch nachts sinken die Temperaturen oft nicht unter 20 Grad, die Spanier sprechen dann von tropischen Nächten.

Allerdings ist Hitze nicht gleich Hitze. Bei einer hohen Luftfeuchtigkeit wie etwa auf der Deutschen liebsten Urlaubsinsel Mallorca werden die zu erwartenden 35 Grad oft als schweißtreibender empfunden als ein paar Grad mehr im trockeneren Andalusien. So oder so lauten die Ratschläge gleich: Viel Wasser trinken, leichte Kleidung, anstrengende körperliche Aktivitäten in die kühleren Morgen- und Abendstunden verlegen oder besser ganz meiden und auf Mitmenschen achten, vor allem ältere, die oft nicht so gut mit der Hitze klarkommen.

Eine leichte Abkühlung auf Temperaturen wieder landesweit unter 40 Grad soll es ab Sonntag geben./ro/DP/mis