DAX 26.570 +0,8%ESt50 6.486 +0,9%MSCI World 4.986 -0,1%Top 10 Crypto 10,11 -3,4%Nas 26.402 -0,5%Bitcoin 66.848 +0,0%Euro 1,1592 +0,1%Öl 90,3 +1,1%Gold 4.422 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Wetterdienst stellt Sommer-Bilanz vor

OFFENBACH (dpa-AFX) - Hitze, Dürre und Unwetter haben den Sommer 2026 geprägt. Die meteorologische Bilanz stellt der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Montag vor. In der Sommer-Statistik steht, wie heiß es war, wie viel es geregnet hat und wie lang die Sonne zu sehen war. Bereits der Frühling war im Vergleich zum langjährigen Mittel deutlich wärmer und sonniger. "Die Sonne spendierte außergewöhnlich viele Stunden und ließ das Frühjahr vielerorts eher an südlichere Breiten erinnern", schrieb der Wetterdienst damals./wem/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.