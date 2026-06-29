Altersvorsorgedepot

2027 kommt das Altersvorsorgedepot: Was denkst du über die neue Förderung - und wie sorgst du selbst vor? Nimm jetzt an unserer kurzen Umfrage teil.

Ab dem 1. Januar 2027 startet in Deutschland das Altersvorsorgedepot und löst damit die als gescheitert geltende Ries­ter-Ren­te ab. Erstmals können Anleger ohne teuren Versicherungsmantel mit staatlicher Förderung in ETFs investieren.

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Hinweis in eigener Sache: Wenn am 1. Januar 2027 das Altersvorsorgedepot startet, werden voraussichtlich hunderttausende Sparer gleichzeitig ein Depot eröffnen wollen - mit entsprechend langen Wartezeiten. Jeder Tag Verzögerung ist ein Tag ohne staatliche Förderung, denn die Zulagen fließen nicht rückwirkend.

Wer heute schon ein kostenloses Depot bei unserem Broker finanzen.net ZERO eröffnet, kann schon im Januar 2027 starten.

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Übrigens: finanzen.net ZERO ist mehrfacher Kostensieger im Depot-Vergleich der Stiftung Warentest (12/2025, 11/2024, 12/2023) und wird regelmäßig von der Fachpresse empfohlen (u.a. Finanztip, Finanzfluss und Handelsblatt).