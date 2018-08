In diesen Berufen bekommt man das höchste Gehalt

Platz 19: Das Ranking

Das Job-Portal StepStone hat im Rahmen einer Online-Befragung das durchschnittliche Gehalt von 18 Berufsgruppen ermittelt. Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden nur Angaben derjenigen berücksichtigt, die in Vollzeit arbeiten. Das Ranking zeigt die Top-Verdiener nach Berufsgruppen. In welchem Beruf verdient man wohl am meisten? Stand ist der 27. Februar 2018.

Quelle: StepStone, Bild: Andrey Popov / Shutterstock.com