Bayern nur Platz 3: In diesen Bundesländern macht Arbeiten am glücklichsten

Platz 17: Das Ranking

Wer möchte nicht einen Beruf haben, in dem man auch zufrieden ist? Glückliche Mitarbeiter leisten mehr und sind produktiver. In welchem Bundesland ist die Chance am höchsten, einen zufriedenstellenden Beruf zu ergattern? Die Arbeitgeber-Bewerbungsplattform kununu ermittelte anhand verschiedener Indikatoren die Bundesländer, in denen die Mitarbeiter am glücklichsten sind. Bewertet wurden Kollegenzusammenhalt, Vorgesetztenverhalten, Arbeitsinhalt und die Atmosphäre am Arbeitsplatz. Insgesamt wurden 1,3 Millionen Bewertungen zu 250.000 Unternehmen auf einer Skale von 1 bis 5 Punkten berücksichtigt. Stand ist der 14.06.2017

Quelle: kununu, Bild: Christian Müller / Shutterstock.com