Nachhaltigkeitsstudie: Millennials handeln oftmals gegen ihre moralische Überzeugung

€uro am Sonntag

von Redaktion Euro am Sonntag





Weltweit steigt die Popularität von nachhaltigen Investments. Doch wenn dafür eine höhere Rendite winkt, zeigt sich ein Viertel der 18- bis 37-Jährigen bereit, gegen ihre moralischen Grundsätze zu handeln. Das ist das Ergebnis einer Studie der britischen Fondsgesellschaft Schroders, für die 23.000 Teilnehmer befragt wurden. Ältere Teilnehmer waren weniger kompromissbereit. Über alle Altersgruppen hinweg würden 77 Prozent der Befragten bei der Geldanlage zu ihren persönlichen Überzeugungen stehen.

Dabei erwarten 42 Prozent der Befragten von nachhaltigen Investments eine höhere Rendite als von konventionellen Anlagen. Für fast die Hälfte der Teilnehmer sind aber mögliche positive Auswirkungen auf die Umwelt ein noch wichtigeres Argument für nachhaltige Investments als ein Plus an Rendite.

Diese Aussagen stehen allerdings im Gegensatz zur Realität: Lediglich 44 Prozent der europäischen und 52 Prozent der amerikanischen Umfrageteilnehmer gaben an, dass sie Kapital in nachhaltigen Fonds anlegen. Der Rest investiert in Fonds, die keine Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen. Ein Grund: 93 Prozent wünschen sich mehr Informationen zu den Produkten.

Bildquellen: Romolo Tavani / Shutterstock.com

____________________________