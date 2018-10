Steuererklärung: Sind Oktoberfest-Essen steuerlich absetzbar?

€uro am Sonntag

: Bis zu 70 Prozent eines Geschäftsessens sind grundsätzlich als Betriebsausgabe oder Werbungskosten abzugsfähig. Wer berufliches mit privatem Vergnügen verbindet und dabei Steuern sparen möchte, muss sich aber an die Spielregeln des Fiskus halten. Gesetzgeber und Finanzverwaltung machen klare Vorgaben, welche Ausgaben bei einem Oktoberfestbesuch abziehbar sind.Damit das Finanzamt die Ausgaben akzeptiert, ist ein korrekter Belegnachweis erforderlich. Dieser kann auf einem Vordruck erfolgen, der bereits auf der Rückseite der Gaststättenrechnung aufgedruckt ist. Dort befindet sich üblicherweise ein Feld, auf dem Selbstständige und Kleinunternehmer zunächst den jeweiligen Anlass des Essens festhalten müssen. "Auf die Formulierung ,Geschäftsessen auf dem Oktoberfest‘ sollten Selbstständige und Unternehmer besser verzichten, da Sachbe­arbeiter des Finanzamts dann sofort einen Riegel vorschieben könnten", warnt Paul-Alexander Thies vom Buchhaltungsportal Billomat.Möglich ist der Nachweis auch auf einem gesonderten Dokument, das mit der Rechnung zusammengeführt wird - zum Beispiel durch Aneinanderheften. Wichtig sind die Standards auf der Rückseite des Bewirtungsbelegs. Zudem müssen Sie präzise Aufzeichnungen - ob beispielsweise eine Vertragsbesprechung oder ein Neukundengespräch stattfand - über die Veranstaltung tätigen. Weiterhin sind dem Finanzamt die vollständigen Namen der Bewirteten und die Adressen aller anwesenden Geschäftspartner zu dokumentieren. Letztere sind nur entbehrlich, wenn der Gesamtwert des Festmahls unter 250 Euro bleibt und somit für den Fiskus als "Kleinbetragsrechnung" gilt.Notwendig ist zudem eine Auflistung über alles, was beim Oktoberfest-Treffen verzehrt wurde. "Sammelbezeichnungen wie ,Speisen und Getränke‘ akzeptiert das Finanzamt nicht", erklärt Steuerexperte Thies. Ebenfalls zu beachten: Handgeschriebene Quittungen sind ungültig. Der letzte Schritt zum erfolgreichen Absetzen besteht darin, die Rechnung mit dem Datum zu unterschreiben, an dem das Oktoberfest-Essen stattfand. Schießbudenbesuche und kleine Geschenke, etwa als Andenken an einen gelungenen Geschäftsabschluss, sind dagegen als steuerliche Abzugsposten tabu.___________________