Depot-Optimierung: Keine Angst vor der Wende!

€uro am Sonntag

Lange Zeit gab es für die Kapitalmärkte zwei Gewissheiten: Die Inflation bleibt niedrig und die Notenbankpolitik bleibt locker. Diese wichtigen Börsentreiber erlitten durch die jüngsten Marktkorrekturen einen herben Schlag.Ausgehend von einem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht, kam die Frage auf, wie lange die Inflation noch niedrig bleiben kann. Und müsste die Geldpolitik nicht besser früher als später auf den leer gefegten Jobmarkt reagieren und die Leitzinsen kräftiger als geplant anheben? Wäre das dann nicht das Ende des Börsenbooms?des Kapitalmarktumfelds. Es herrscht Wendestimmung. Die sehr niedrigen Teuerungsraten gehören wohl der Vergangenheit an. Der Grund dafür ist erfreulich: Die Wirtschaft läuft weltweit wieder rund - endlich! Denn seit Ausbruch der Finanzkrise gab es immer irgendwo auf dem Erdball eine angeschlagene Region. Zunächst im Euroraum, dann in den Emerging Markets, zwischendurch in den USA. Der jeweilige Krisenherd wies freie Produktionskapazitäten auf, absorbierte also die steigende Kaufkraft in Ländern, in denen die Konjunktur lief. So konnte sich keine Inflation im Weltwirtschaftssystem entwickeln. Nun, da alle Regionen gleichzeitig wachsen, entfällt dieser ­Effekt.bereits seit geraumer Zeit geschlossene Produktionslücken - sogenannte "output gaps" - in den USA und seit diesem Jahr auch im Euroraum. Arbeitet eine Volkswirtschaft oberhalb ihres Produktionspotenzials, steigen früher oder später die Preise. Warum aber war dann die Inflation im Jahr 2017 noch so niedrig?Weil strukturelle Faktoren wie Globalisierung, Demografie und Digitalisierung den konjunkturell bedingten Auftrieb überkompensiert haben. Jetzt ist der ­zyklische Aufwärtsdruck angesichts der brummenden Weltwirtschaft so stark, dass er überwiegt. Ergebnis: Die Inflation steigt, das Marktregime ändert sich.

Die Schlüsselfrage ist:

Was ­machen die Notenbanken?

Steigende Teuerung ist aber nicht automatisch gleichzusetzen mit überhöhter Inflation. Im Euroraum dürften die Preise 2018 gerade mal um 1,5 Prozent klettern. Zur Erinnerung: EZB-Chef ­Mario Draghi strebt eine Zielmarke von zwei Prozent an. Und auch in den USA, die sich bereits im neunten Aufschwungsjahr befinden, erwarten wir nicht viel mehr als 2,1 Prozent.



Das sind keine Werte, bei denen sich die Notenbanken große Sorgen machen müssten. Daher gehen wir davon aus, dass die Reaktion der Währungshüter moderat ausfällt. In den Vereinigten Staaten rechnen wir mit drei Leitzins­anhebungen 2018, gepaart mit dem laufenden Bilanzabbau der Notenbank ­Federal Reserve. Im Euroraum sollte das Anleiheankaufprogramm in den Herbst­monaten dieses Jahres langsam auslaufen. Ab Mitte nächsten Jahres dürfte die Europäische Zentralbank dann auch über eine Anhebung des aktuell sogar negativen Einlagezinses nachdenken. Die Geldpolitik in Europa ändert also ebenfalls ihre Richtung.



Dieser Wechsel wird nicht ohne Folgen bleiben. Aus dem geldpolitischen Rückenwind für die Kapitalmärkte wird ein Gegenwind. Die Rentenseite hat bereits deutlich reagiert. Hier trifft ein gleichbleibendes beziehungsweise im Fall der USA sogar steigendes Angebot auf eine sinkende Nachfrage, da die Zentralbanken als preisunempfindliche Käufer von Anleihen wegfallen. Hinzu kommen anziehende Inflation und höhere Leitzinsen.



Strukturell leicht steigende Bondrenditen sind eine logische Konsequenz, und genau das hat 2018 bereits stattgefunden. Von jetzt an wird der Zinsanstieg unserer Einschätzung nach überschaubar ausfallen. Wir erwarten einen Renditezuwachs auf 1,0 Prozent bei deutschen Bundesanleihen mit zehnjähriger Laufzeit bis Ende 2018. Bei ihren US-amerikanischen Pendants rechnen wir für dieses Jahr mit keinem größeren Plus mehr. Dennoch: Nach jahrzehntelangem Bullenmarkt wird das Umfeld für Renten rauer. Und je länger die Laufzeit einer Anleihe beziehungsweise deren Duration, desto höher der drohende Kursverlust.



Steigende Renditen werden auch bei anderen Anlagen ihre Spuren hinter­lassen. In den vergangenen Jahren haben etwa Aktien vom niedrigen Zins­niveau profitiert, indem sich die Be­wertungen in Form eines höheren Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) ausgeweitet haben. Diese Kursunterstützung fällt nun weg und verkehrt sich teilweise sogar in ihr Gegenteil. Sind Aktien damit nicht mehr attraktiv? Keineswegs. Denn die Ursache der steigenden Renditen, die starke Konjunktur, spricht für diese Papiere.

Für anleihenahe Aktien wird es

bei höheren Zinsen schwierig

Nach unseren Berechnungen dürften die Unternehmen 2018 auf globaler Basis um 15 Prozent höhere Gewinne erwirtschaften als noch im Vorjahr. Das ist nicht nur ein guter Puffer gegen sinkende KGVs, sondern sollte besonders bei den "Gewinnmaschinen" unter den Konzernen auch die Aktienkurse treiben. Hier gilt es entsprechend zu se­lektieren. Daneben wirken sektorale Trends. Der Umschwung spielt Finanz- und Substanzwerten in die Karten. Sie dürften von steigenden Anleiherenditen profitieren. Für anleihenahe Aktien - wie etwa aus der Versorgerbranche - wird es dagegen schwierig.



Wichtig sind zudem die Auswirkungen der Veränderungen im Anleihemarkt auf den US-Dollar. Da der Rendite­anstieg in den Vereinigten Staaten bereits zu einem Gutteil hinter uns liegt, in Europa aber anhält, belastet den Greenback eine schwindende Zinsdifferenz. Wir rechnen mit einer Aufwertung des Euro bis auf 1,30 je US-Dollar zum Jahresende.



Eine schwache US-Währung ist vorteilhaft für Anlagen aller Art aus den Schwellenländern sowie für Rohstoffe. Denn Commodities wie Öl oder Gold notieren in US-Dollar und werden somit für alle Nicht-US-Anleger billiger. Das treibt die Nachfrage. Hinzu kommt das spätzyklische Konjunkturumfeld, das Rohstoffanlagen begünstigt. Hier bieten sich Chancen.



Was heißt das in Summe? Für sichere Anleihen wird das Umfeld schwieriger, ist doch mit steigenden Renditen zu rechnen. Das kann immer wieder für Störfeuer bei risikobehafteten Anlagen sorgen. Aber: Grundsätzlich bleibt das Umfeld für eher chancenorientierte Assets wie Aktien oder Rohstoffe gut. Aktive Allokation verbunden mit sorgsamer Selektion ist das beste Beruhigungsmittel für Anleger in Zeiten der Zinswende.



zur Person:



Max Holzer, Leiter

Relative Return bei Union Investment

Holzer studierte Wirtschaftsinformatik an der Technischen Universität Darmstadt. Seit 2017 leitet er im Portfolio­management von Union Investment die Abteilung Relative Return. Zuvor leitete er von 2004 bis 2016 die Einheit Asset Allocation.

Union Investment ist die Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken und mit aktuell mehr als 300 Milliarden Euro verwaltetem ­Vermögen einer der größten deutschen Vermögensverwalter für private und institu­tionelle Anleger.







Bildquellen: Carsten Lerp/Union Asset Management Holding AG, B_Calkins / Shutterstock.com, MichaelJayBerlin / Shutterstock.com