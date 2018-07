Neue Kategorien für Immos: A bis D ist überholt!

€uro am Sonntag

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier - das gilt auch für Immobilieninvestoren. Seit mehr als 25 Jahren nutzt die Branche die gängige Klassifizierung in ­ABCD- Städte, um die Renditechancen und Risiken von Projekten an einem Standort einzuschätzen. Jedoch haben die Niedrigzinsphase und der Zuzug in Ballungsräume die Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt enorm verschärft und das Investitionsumfeld nachhaltig verändert. Die gewohnte - und stark vereinfachende - Kategorisierung wird diesen neuen Bedingungen nicht mehr gerecht. Sie bildet weder die aktuellen Risiken in vermeintlich sicheren A-Lagen noch das Potenzial kleinerer Städte ab und bietet damit keine ausreichende Orientierung für Investitionsentscheidungen mehr.Aussagekräftiger bei der Suche nach attraktiven Standorten ist die Analyse der folgenden TOP-Faktoren (Trends, Opportunities, Perspectives). Sie beschreiben im Gegensatz zum ­ABCD-­ Schema nicht den Status quo, sondern ermöglichen die Einschätzung der künftigen Entwicklung einer Stadt - und die ist am Ende entscheidend für eine realistische Renditeerwartung.Das klassische Schema reduziert Standortunterschiede auf einige wenige und in Teilen statische Parameter, wie etwa die Einwohnerzahl oder den Flächenbestand. Wichtiger für eine Einschätzung der Risiko-Rendite-Relation eines Investments sind jedoch dynamische Faktoren, wie etwa die Bevölkerungsentwicklung, die Arbeitgeberstruktur, die Infrastruktur und die aktuelle Marktsituation. Sie bestimmen die langfristige Preisentwicklung an einem Standort und den Wiederverkaufswert der Immobilie. Beachtet man diese Faktoren, schneiden viele sogenannte A-Städte deutlich schlechter ab, denn die dortigen Kaufpreisniveaus lassen teilweise keinen Spielraum für Wert­steigerungen oder Sensitivitäten in der Renditebetrachtung.Ein weiterer dynamischer Aspekt, der vernachlässigt wird: gesellschaftliche und wirtschaftliche Megatrends, die das Arbeiten und Wohnen nachhaltig verändern. In Deutschland hängen viele Städte beispielsweise stark von einzelnen Unternehmen ab. Aktuell ist die Preis- und Nachfrageentwicklung an vielen dieser Standorte gut. Es ist allerdings nicht absehbar, wie Automatisierung und Digitalisierung die lokalen Arbeitsmärkte beeinflussen werden.

Interessante Standorte fallen bei Anlegern gern durchs Raster

Das ABCD-Schema kategorisiert mehr als 100 Städte, trotzdem fallen viele interessante Standorte durchs Raster. Im norddeutschen Raum gehören dazu etwa Stade, Ahrensburg und Buxtehude. Alle drei Städte verzeichnen ein positives Bevölkerungswachstum, das Bauland ist noch vergleichsweise günstig und die Quadratmeterpreise bei Neubauten erlauben deutliche Wertsteigerungen. Dieses Entwicklungspotenzial macht sich bei der Rendite bemerkbar: Während in Hamburg durchschnittlich weniger als vier Prozent erwirtschaftet werden, können Investoren bei Neubauten im Umland noch annähernd fünf Prozent herausholen. Auch das weiter südlich gelegene Peine fliegt bisher unter dem Radar, dabei punktet die Kreisstadt mit ihrer günstigen Lage zwischen Hannover und Braunschweig und geringen Leerstandsquoten.



Die klassische Kategorisierung bietet nur eine allgemeine Orientierung: A-Städte gelten häufig als vermeintlich sichere Bank, von D-Städten sollten Investoren lieber die Finger lassen. Dabei wird vergessen, dass es DEN Investor nicht gibt. Die Attraktivität eines Standorts hängt immer von den individuellen Anlagezielen und der zugrunde liegenden Strategie ab. So ist etwa für Investoren mit zeitnaher Exit-Strategie der langfristige Einfluss der Megatrends zu vernachlässigen, während er für Buy-­and-hold-Investoren ein wichtiges Kriterium ist.



Die Standortanalyse nach den TOP-Faktoren, wie wir sie bei AVW erfolgreich zum Beispiel im Hamburger Umland praktizieren, zeigt: Für Investoren gibt es besonders im verkehrstechnisch gut angebundenen Umfeld der klassischen A- und B-Städte einige nicht kategorisierte Standorte, die auch im aktuellen Markt­umfeld noch Renditechancen bieten.



