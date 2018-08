Ein Sommer der Extreme: Die Profiteure der Dürre

€uro am Sonntag

: Der Hitzerekord für 2018 ist bereits gebrochen, ein Ende des großen Schwitzens ist nicht in Sicht. Eine - nicht repräsentative - Umfrage von "€uro am Sonntag" unter börsennotierten Unternehmen ergab: Für eine klare Einschätzung der Hitzefolgen ist es bei den meisten Konzernen noch zu früh, viele halten sich bedeckt.Doch Auswirkungen sind bereits an vielen Stellen spürbar: Kraftwerke fahren auch wegen hoher Wassertemperaturen ihre Leistung herunter. Der Stromverbrauch liegt dagegen sechs Prozent über dem langjährigen Schnitt. Wind- und Solarfirmen profitieren von steigenden Preisen. Transport- und Verkehrsunternehmen haben dagegen Einbußen, ebenso die Schifffahrt auf Flüssen mit Niedrigwasser wie Rhein oder Elbe. Der Reiseveranstalter Thomas Cook berichtet von Buchungszurückhaltung im Last-Minute-Bereich: "Die Leute genießen lieber das gute Wetter in Deutschland."

Weizenpreis auf Rekordhöhe

Bauern wiederum beklagen Ernteausfälle. Auf dem Getreidemarkt steigen die Preise: Eine Tonne Weizen kostete am Donnerstag bis zu 213 Euro - ein Fünfjahreshoch. Deutschland ist nach Frankreich der größte EU-Getreideproduzent. Zudem zählt das Land zu Europas größten Weizenexporteuren. Händler rechnen damit, dass Deutschland demnächst auf Weizenimporte angewiesen sein könnte.



Berlin erlebte Mitte vergangener Woche die wärmste Nacht seit der Kaiserzeit: Erstmals seit 1905 wurde in der Hauptstadt nachts ein Tiefstwert von 24,4 Grad gemessen. Nachdem der Juli als einer der heißesten Monate seit Beginn der Messungen in die deutsche Wettergeschichte eingeht, könnte der August in einigen Regionen turbulent werden: Gewitter mit örtlichem Starkregen, Hagel und Sturmböen kündigen sich an.

der Munich Re ist die gegenwärtige Hitzewelle keine direkte Folge des Klimawandels: "Es ist zunächst ein außergewöhnlicher Witterungsverlauf", sagt Forschungsleiter Eberhard Faust. Allerdings hätten sommerliche Hitzerekorde in Europa über die letzten Jahrzehnte stärker zugenommen, als ohne langfristigen Klimawandel zu erwarten wäre. Konkrete Zahlen zu Schäden liegen der Munich Re noch nicht vor. Sie verweist zum Vergleich auf frühere Ereignisse: So habe die Hitzewelle im Juli/August 2003 in Deutschland und Europa Gesamtschäden von 13,8 Milliarden Dollar verursacht, davon waren 1,1 Milliarden versichert.Zu den Profiteuren der Hunds­tage zählen vor allem einzelne Sektoren in Handel, Konsum und Gastronomie. So freuen sich neben Eisherstellern auch die Bierbauer, denn Fußball-WM und das Sommerwetter machen durstig: Der Absatz stieg im ersten Halbjahr laut Statistischem Bundesamt gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Prozent auf 47,1 Millionen Hektoliter Bier. Neben Biermischungen mit Limonade, Cola und Fruchtsäften waren laut Brauerbund vor allem auch alkoholfreie Sorten gefragt. "Brauereien mussten Sonderschichten fahren", berichtet der Brauerbund. In einigen Regionen Deutschlands wird das Leergut knapp.

Jahrhundert-Jahrgang 2018

Die Winzer wiederum freut die Aussicht auf Weine in Spitzenqualität: "Die Ernte soll 2018 so gut werden wie im Jahrhundertsommer 2003", schwärmt man bei der Weinhandelsgruppe Hawesko, zu der auch Jac­ques’ Wein-Depot gehört. "Damals gab es beim deutschen Riesling 40 Prozent Umsatzplus. In diesem Sommer deutet sich ein ähnlicher Schub an." Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf legt an diesem Dienstag Quartalszahlen vor. So viel vorab: "Das Sommerwetter seit dem Frühjahr macht sich bei uns auf jeden Fall bemerkbar", sagt eine Sprecherin. Deutlich stärker gefragt seien nicht nur Sonnenschutzmittel, sondern auch Duschprodukte. "Keine Frage, bei der Hitze ist nach der morgendlichen Dusche oft auch am Abend noch ein zweiter Gang fällig."







