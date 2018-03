Renten steigen um gut drei Prozent: Steuerpflicht wird wirksam

€uro am Sonntag

Die Renten im Osten steigen um 3,37 Prozent und im Westen um 3,22 Prozent, wie das Sozialministerium mitteilte. Im Westen bedeutet das das zweitstärkste Plus seit 1994, wegen des Nachholeffekts im Osten waren die Erhöhungen hier schon mehrfach üppiger ausgefallen. "Auch in diesem Jahr führen die gute Lage am Arbeitsmarkt und die Lohnsteigerungen der Vergangenheit zu besseren Renten", sagte der neue Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD).: Viele Senioren müssen wegen der Erhöhung mehr Steuern und Sozialbeiträge zahlen. Das Bundesfinanzministerium rechnet allein durch die Erhöhung am 1. Juli 2018 mit 300 Millionen Euro mehr an Steuereinnahmen. Etwa 54.000 Senioren werden laut "Bild"-Zeitung allein durch das Juli-Plus steuerpflichtig - zusätzlich zu den bereits 4,4 Millionen steuerpflichtigen Rentnern. In der gesetzlichen Krankenversicherung müssen Rentner meist 7,3 Prozent ihrer Altersbezüge abführen. Also landet - in absoluten Zahlen - bei den Kassen mehr, wenn die Renten steigen.______________________________________