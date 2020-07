Preise für "Langeweile" und "Manipulation"

€uro am Sonntag

Den 1. Platz teilten sich Chiara Haas aus Augsburg und Marieluise Lampe aus Regensburg. Die beiden Preisträgerinnen nahmen hochaktuelle Themen in den Fokus. Haas untersuchte den manipulativen Einsatz von Sprache und Bildern im Marketing, Lampe beschäftigte sich mit der sogenannten Bore-out-Problematik, aufgehängt an der These "Nichtstun macht nur dann Spaß, wenn man eigentlich viel zu tun hätte".

Stiftungsgeschäftsführer Edmund Pelikan freute sich besonders über die Widerlegung des häufig gehörten Klischees, dass Wirtschaftsthemen überwiegend nur bei Männern auf Interesse stießen: "Die Frauenquote unter den Wettbewerbsteilnehmern betrug deutlich über 50 Prozent."







