Immobilien-Experte Gerber: "Trends antizipieren"

: Ungeachtet dessen, dass ein gewisser US-Präsident ständig in den Schlagzeilen der Medien steht, sind die Fundamentaldaten der US-Wirtschaft positiv. Die USA verzeichnen im achten Jahr in Folge ein moderates aber robustes Wirtschaftswachstum, eine mit 4,1 Prozent historisch niedrige Arbeitslosigkeit und die Unternehmen schreiben hohe Gewinne, die durch die jüngste Steuerreform weiter befeuert werden. Auf dem Immobilienmarkt gilt abzuwarten, welche Auswirkungen, die in 2018 erwarteten Zinsschritte der US-Notenbank auf die langfristigen Zinsen und damit auf die Preisentwicklung von Immobilien haben.

Welche Investment-Trends im US-Immobilienmarkt sehen Sie?

Technologische Neuerungen, die sich auf unser Einkaufs- und Arbeitsleben auswirken und die durch die Digitalisierung sich permanent ändernden Anforderungen von Mietern und Nutzern stellen mit die größte Herausforderung dar, die bei einer Immobilieninvestition heute zu berücksichtigen sind. Es gilt diese Trends zu antizipieren und die Mieter und Nutzer beispielsweise eines Bürogebäudes mit Hilfe von Gemeinschaftsflächen, Treffpunkten, kulturellen Events, Coworking-Flächen, und digitalen Serviceplattformen zusammenzubringen oder für die Immobilie eine eigene Identität mit modernem Gebäudedesign zu schaffen.

Wir reagieren Sie als Initiator darauf?

Wir planen im zweiten Halbjahr 2018 mit einem weiteren risikogemischten Publikums-AIF, der in Büro-, Einzelhandel- und Wohnimmobilien in den USA investieren soll, an den Markt zu gehen.

Tendenziell hat sich sich die Zielgruppe von Emissionshäusern von privaten zu institutionellen Anlegern verlagert. Auch vom Chelsea-Market-Deal haben letztere profitiert. Könnte sich diese Entwicklung umkehren?

Die Vielzahl von Fondspleiten in den vergangenen Jahren haben bei Privatanlegern für großen Unmut hinsichtlich Kapitalanlagen und Misstrauen gegenüber Finanzberatern gesorgt. Zugleich ist der Vertrieb von Finanzprodukten an Privatanleger durch zusätzliche Dokumentations- und Beratungspflichten umfangreicher geworden. Die Verlagerung hin zu institutionellen Kunden ist daher nicht verwunderlich und für manchen Fondsanbieter bleibt die Frage, ob es gelingt, verlorenes Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Für die Emissionshäuser, die es geschafft haben, mit Ihrer Fachkompetenz und professionellem Management das Vertrauen von institutionellen Investoren zu erlangen, ist das ein Ritterschlag. Hiervon profitieren letzten Endes die privaten Anleger, wenn sie wissen, dass auch professionelle Anleger dem Fondsanbieter ihr Geld anvertrauen.

Wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung des Beteiligung-Gesamtmarktes?

Die kräftige Konsolidierung des Beteiligungsmarktes ist offensichtlich. Früher gab es eine Vielzahl von Beteiligungsmodellen mit Immobilien, Schiffen, Private Equity, Flugzeugen und Windkrafträdern, die wiederum von hunderten Anbietern offeriert wurden. Heute sind Publikums-AIF, die in Immobilien investieren mit über 80 Prozent Marktanteil das dominierende Produkt. Und die Zahl der aktiven Emissionshäuser ist auf rund 30 zurückgegangen. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Regulierungsbestrebungen - beispielsweise durch die EU-Vorschrift MIFID II - betrachte ich die Konsolidierung der Branche als noch nicht abgeschlossen.

Mitte des Jahres wird das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) fünf Jahre in Kraft sein. Wie lautet Ihr Fazit - gibt es hier Nachbesserungsbedarf für den Gesetzgeber?

Bedauerlicherweise gibt es keine gleichen Spielregeln für die Anbieter von Kapitalanlagen. Das KAGB sieht eine strenge Regulierung des Fondsprodukts und des Anbieters durch die BaFin vor. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft muss beispielsweise hohe Hürden hinsichtlich Eigenkapitalanforderungen, Compliance und Risikomanagement dauerhaft erfüllen und die verantwortlichen Manager müssen ihre persönliche und fachliche Eignung nachweisen. Nach wie vor besteht jedoch für bestimmte Beteiligungsmodelle das Vermögensanlagegesetz, das lediglich eine formale Prüfung des Verkaufsprospekts durch die BaFin vorsieht. Hierunter ist ein Paralleluniversum entstanden, in dem sich zum Teil zweifelhafte Anbieter mit ebensolchen Kapitalanlagen um den Privatanleger bemühen.

Zur Person : Jürgen Gerber ist seit 2010 Geschäftsführer von Jamestown, langjähriger Marktführer für US-Immobilienfonds in Deutschland. Die Fondsgesellschaft wurde 1983 gegründet, beschäftigt rund 180 Mitarbeiter in Atlanta und mehr als 40 in Köln. 30 von 37 Jamestown-Fonds sind durch den Verkauf der Immobilien aufgelöst, dabei wurden Erlöse von rund zehn Milliarden US-Dollar erzielt.

