Arbeitnehmersparzulage: Extra-Geld vom Staat - aber nur unter bestimmten Voraussetzungen

Sparen lohnt sich immer - egal ob für die Altersvorsorge, das Eigenheim oder eine größere Anschaffung. Denn Sparer werden nicht nur vom Arbeitgeber mit vermögenswirksamen Leistungen belohnt, sondern in manchen Fällen sogar vom Staat. Dieses Extra-Geld nennt sich Arbeitnehmersparzulage und soll dabei helfen, Vermögen aufzubauen. Allerdings müssen Arbeitnehmer bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um das Geld zu erhalten.

Arbeitnehmersparzulage - wer bekommt sie?

Der Staat fördert die Vermögensbildung mit Zuschüssen, wenn die Arbeitgeber einen VL-fährigen Sparvertrag abschließen - zum Beispiel einen Fondssparplan oder einen Bausparvertrag. Dabei spielt vor allem das Einkommen eine große Rolle. Wie viel Sie jährlich verdienen, entscheidet, ob Sie die Arbeitnehmersparzulage erhalten. Dabei wird nicht Ihr Bruttojahreseinkommen betrachtet, sondern das zu versteuernde Einkommen. Das ist bei Menschen mit Kindern zum Beispiel das Bruttojahreseinkommen abzüglich des Kinderfreibetrags.

Wer beim VL-Sparen vom Staat gefördert wird

Grundsätzlich darf Ihr Jahreseinkommen als Single nicht mehr als 25.600 Euro betragen - bei verheirateten Paaren liegt die Grenze bei 51.200 Euro. Hinzu kommt auch die Art, die Sie Ihre vermögenswirksamen Leistungen anlegen wollen: Hier variiert die Höhe der Förderung als auch die Einkommensgrenze. Wie viel und ob Ihnen eine staatliche Förderung zusteht, erfahren Sie in unserem Ratgeber-Artikel zu vermögenswirksamen Leistungen. Hier finden Sie eine übersichtliche Tabelle mit allen Einkommensgrenzen und der Höhe der Förderungen.

Vermögenswirksame Leistungen an der Börse anlegen

Besonders attraktiv sind Fondssparpläne. Hier können Sie bis zu 160 Euro jährlich vom Staat kassieren. Zusätzlich legen Sie so Ihr Geld direkt an der Börse an und haben so deutlich höhere Renditechancen, als bei einem gewöhnlichen Banksparplan - allerdings auch ein höheres Risiko. Wichtig ist nur, dass Sie Ihr Depot bei einer Bank eröffnen, die VL-fähige Fondssparpläne anbietet. Das geht vor allem mit einem Robo-Advisor besonders einfach: Dieser legt Ihr Geld automatisch in ETFs an.

Arbeitnehmersparzulage wird nicht bei allen Sparvarianten bezahlt

Während ein Bausparvertrag, ein Fondssparplan oder die Tilgung eines Baukredits mit einer Arbeitnehmersparzulage vom Staat gefördert wird, gilt das nicht für den guten alten Banksparplan. Auch wenn Sie diesen mit vermögenswirksamen Leistungen besparen, bekommen Sie keine staatliche Förderung dafür.

