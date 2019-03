Ratenkredite: Konsum auf Pump

€uro am Sonntag

Vor allem leihen sich Verbraucher mehr Geld, um ihre Konsumwünsche zu erfüllen. Ende 2018 lag die Summe der an Privathaushalte vergebenen Ratenkredite bei 172,9 Milliarden Euro. Reicht das Ersparte nicht für einen neuen Fernseher oder eine neue Küche, kann ein Ratenkredit weiterhelfen. Der Kunde zahlt das geliehene Geld in gleich bleibenden Raten zu einem festge­legten Zinssatz in einem bestimmten Zeitraum zurück.dürften die niedrigen Zinsen sein: Zwei Drittel der Kunden haben den sogenannten Zwei-Drittel-Zinses oder einen günstigeren Zinssatz erhalten. Ende 2018 wertete das Verbraucherportal Verivox die Daten von etwa 300 Banken und Sparkassen aus und ermittelte einen Durchschnittszins von 4,68 Prozent. Für die Verbraucher klingt das günstig, für die Geldhäuser handelt es sich dennoch um ein lukratives Geschäft, das sie gern ausweiten. ­Vergleichsportale heizen den Wettbewerb an. So bietet das Kreditportal Smava regelmäßig Kredite mit Negativzins, um gezielt Kunden zu locken._______________________