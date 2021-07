Tichys Einblick: Merkel. Eine bittere Bilanz

Die gedruckte Version des Online-Magazins "Tichys Einblick" mit namhaften und unabhängigen Autoren ist im Oktober 2016 gestartet.

Tichys Einblick ist ein Monatsmagazin für liberal-konservative Menschen, die die Nase voll haben vom bevormundenden Mainstream-Journalismus, die selber denken, die die Wahrheit vertragen, die mehr über Hintergründe und Zusammenhänge erfahren möchten. Die die Dinge anschauen, wie sie sind und nicht so, wie man sie sich wünscht.

Merkels bittere Bilanz

Wie weiter mit Energiewende, Flüchtlingsdesaster, Rentenlücke, Digitalisierungswüste, Corona-Chaos? Noch nie wurde Deutschland so schlecht regiert wie am Ende der Ära Merkel. Dilettantismus als Staatsdoktrin. Und noch nie klopfte sich die politische Klasse so selbstzufrieden auf die Schulter. Neowilhelminischer Größenwahn in einem absteigenden Land.

Gespensterjagd bei der Polizei

Das Spezialeinsatzkommando der Frankfurter Polizei wurde wegen angeblicher rechtsextremer Umtriebe aufgelöst. Die CDU nimmt den Schaden für die öffentliche Sicherheit in Kauf.

Spielball Rente

Die Politik hofft, mit dem Affenspiel durchzukommen: nix sehen, nix hören, nix sagen. Dabei muss man kein Mathematiker sein, um zu der Erkenntnis zu gelangen: So geht es nicht weiter.

Die Corona-Phantompolitik

Die Corona-Politik der Regierung ist ein einziger Offenbarungseid, eine Kombination aus maximaler Einschränkung und minimaler Wirksamkeit. Die Wirklichkeit spielte stets die Nebenrolle.



