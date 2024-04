Das Angebot der Gebührenfrei Mastercard Gold: 0 € Jahresgebühr, inklusive Reiseversicherung & mehr

Kreditkarten-Tipp!

Die Gebührenfrei Mastercard Gold Kreditkarte von der Advanzia Bank bietet finanziellen Spielraum mit einer Vielzahl von Vorteilen und das zum Nulltarif. Auf das sollten Sie dabei achten.

In einer Welt, in der finanzielle Flexibilität und Freiheit entscheidend ist, bieten Kreditkarten eine bequeme Lösung. Dabei sollte sie am besten kostenlos sein, ohne Kontobindung und mit möglichst vielen Leistungen inklusive. Eine gute Option ist die Advanzia Gebührenfrei Mastercard Gold* Kreditkarte, die mit vielen attraktiven Vorteilen und 0 € Jahresgebühr lockt. Doch bevor Sie sich für diese Karte entscheiden, sollten Sie sich über ihre Vor- und Nachteile, Angebote und Gebühren informieren.

Alles auf einen Blick:

Die Gebührenfrei Mastercard Gold* für 0 € Jahresgebühr

Weltweit gebührenfrei Zahlen und kostenlos Bargeldabheben

Bis zu 7 Wochen zinsfreies Zahlungsziel

Kostenlose Reiseversicherung und gebührenfreier Kundenservice inbegriffen.

Karte kann schnell und einfach online beantragt werden

Vorteile

Keine Gebühren: Die Karte wird dauerhaft ohne Jahresgebühr angeboten.

Finanzieller Spielraum: Bis zu 7 Wochen können Karteninhaber ihre Einkäufe zinsfrei bezahlen.

Weltweite Akzeptanz: Die Gebührenfrei Mastercard Gold* kann an 1,7 Millionen Geldautomaten und 35 Millionen Akzeptanzstellen weltweit ohne weitere Einsatzgebühren eingesetzt werden.

Reisen: Die Karte ist nicht nur kostenfrei, sondern auch die ideale Reisekreditkarte. Denn sie beinhaltet eine umfassende Reiseversicherung. Außerdem winken eine 5 % Reisegutschrift mit Bestpreisgarantie und 5 % Rückvergütung bei Mietwagen.

Schnelle Beantragung: Die Karte kann einfach online beantragt werden.

Nachteile

Zinssätze: Die Zinssätze variieren je nach Nutzung. Es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein und sich genau zu informieren, ab wann Zinsen anfallen. Es fallen hohe Effektivzinssätze von aktuell 24,69 % p.a. an. Diese entstehen, wenn man den zinsfreien Zeitraum von 7 Wochen überschreitet oder auch die Teilzahlungsfunktion in Anspruch nimmt. Auch bei der Bargeldabhebung werden Zinsen berechnet, wenn diese nicht direkt ausgeglichen werden.

Rückzahlung der Kreditbeträge: Es ist weder möglich, eine automatische Abbuchung per Bankeinzug einzustellen, noch die Kreditkarte im Guthaben zu führen. Somit ist es umso wichtiger, Abrechnungen schnellstmöglich zu zahlen und Bargeldabhebungen sofort auszugleichen, um die Kreditkarte mit allen Vorteilen wirklich kostenfrei zu nutzen.

Angebote und Gebühren im Detail:

Die Gebührenfrei Mastercard Gold* bietet eine Vielzahl von Vorteilen ohne Jahresgebühr. Zu den wichtigsten Konditionen gehören:

Jahresgebühr: 0,00 €

Auslandseinsatzgebühr: Weltweit 0,00 € (Zollsinsatz bei Bargeldabhebungen berücksichtigen)

Effektivzins: 24,69 % p.a.

Gebühren bei Überschreitung des Kreditrahmens: 3,00 € (bei Überschreitung von mehr als 3 %, jedoch um mind. 50,00 €)

Zinsfreies Zahlungsziel: 7 Wochen

Zusatzleistungen: Inklusive umfassende Reiseversicherung, gebührenfreier 24 h Kundenservice, 5 % Reisegutschrift und 5 % Rückvergütung bei Mietwagen

Fazit

Gebührenfrei Mastercard Gold* ist eine attraktive Option für Verbraucher, die eine Kreditkarte ohne Jahresgebühr mit umfangreichen Zusatzleistungen suchen. Mit einem bis zu 7 Wochen zinsfreien Zahlungsziel, gebührenfreier Nutzung weltweit und einer kostenlosen Reiseversicherung bietet sie ein hervorragendes Gesamtpaket. Dennoch sollten potenzielle Nutzer die damit verbundenen Gebühren und Zinssätze sorgfältig prüfen, um sicherzustellen, dass die Karte ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Mit der richtigen Nutzung ist die Gebührenfrei Mastercard Gold von der Advanzia Bank eine wertvolle Ergänzung und rundum ein sehr gutes kostenfreies Kreditkartenangebot.

Übrigens: Die aktuell besten kostenfreien Kreditkarten finden Sie in unserem Kostenlose Kreditkarten-Vergleich. Vergleichen Sie gerne dieses Angebot mit anderen Anbietern.