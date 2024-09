Reisekreditkarten im Check: So finden Sie die perfekte Karte für Ihre nächsten Trip!

Kreditkarten-Tipp!

Entdecken Sie die besten Reisekreditkarten für Ihre Abenteuer! In unserem umfassenden Ratgeber zeigen wir Ihnen, welche Kreditkarten sich perfekt für Reisen eignen. Von gebührenfreiem Bezahlen im Ausland bis hin zu attraktiven Bonusprogrammen - finden Sie die Karte, die Ihre Reisen noch angenehmer macht!

Reisekreditkarten sind ideal für Vielreisende, da sie weltweit akzeptiert werden und zusätzliche Leistungen wie Versicherungen und Bonusprogramme bieten. Sie helfen, übermäßige Gebühren zu vermeiden und bieten Flexibilität und Sicherheit. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, haben wir die fünf besten Anbieter verglichen, damit Sie bestens für Ihre nächste Reise ausgestattet sind.

Das sind die Top 5 Anbieter im Vergleich:

Die TF Mastercard Gold* überzeugt durch ihre gebührenfreie Nutzung und umfangreiche Leistungen. Es gibt keine Jahresgebühr, keine Auslandseinsatzgebühr, keine Gebühren für Bargeldabhebungen weltweit und keine Währungsumrechnungsgebühren.

Die Karte bietet einen individuellen Verfügungsrahmen und flexible Ratenzahlung. Hinzu kommen kostenlose Reiseversicherungen, eine Reisegepäckversicherung bis 2.000 €, Cashback-Angebote und Rabatte. Mobile Payment ist mit Apple Pay und Google Pay möglich. Die TF Mastercard Gold* ist ideal für Reisende, die Wert auf kostenfreie Nutzung und umfangreiche Zusatzleistungen legen.

Die Barclays Eurowings Classic* richtet sich an Vielflieger und bietet Vorteile wie Meilensammeln und Versicherungsschutz.

Sie ermöglicht das Sammeln von Miles & More Prämienmeilen bei jedem Umsatz und enthält eine Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung bis zu 5.000 €. Im Ausland fallen keine Bargeldabhebungsgebühren an, innerhalb Deutschlands jedoch 4 % (mindestens 5,95 €). Die Nutzung der Security Fastlane an ausgewählten Flughäfen ist bei Eurowings-Flügen möglich. Im ersten Jahr entfällt die Jahresgebühr, danach beträgt sie 29 € pro Jahr. Es besteht die Option zur Ratenzahlung mit einem variablen Sollzinssatz von 21,49 % p.a.

Die American Express Gold Card* bietet zahlreiche Vorteile, darunter ein Startguthaben von 170 €, sofern ein bestimmter Mindestumsatz in den ersten 6 Monaten erreicht wird. Das Monatsentgelt beträgt 12 €.

Mitglieder sammeln Membership Rewards® Punkte, die flexibel eingelöst werden können. Die Karte umfasst umfangreichen Versicherungsschutz, einschließlich Kranken-, Reisekomfort- und Verkehrsmittel-Unfallversicherung. Zusätzlich zur Hauptkarte ist eine Zusatzkarte inklusive. Mobiles Bezahlen ist mit Apple Pay und Google Pay möglich. Die American Express Gold Card* ist besonders attraktiv für diejenigen, die einen umfassenden Versicherungsschutz und flexible Einlösemöglichkeiten für Bonuspunkte suchen.

Die Eurowings Premium Card* bietet Vielfliegern zahlreiche Vorteile, darunter kostenlose Sitzplatzreservierung, Fastlane-Zugang an ausgewählten Flughäfen und keine Fremdwährungsgebühren weltweit. Neue Kunden erhalten 3.000 Willkommensmeilen, und im ersten Jahr entfallen die Jahresgebühren.

Zu den weiteren Vorteilen zählen die kostenfreie Mitnahme von Sportgepäck, ein extra Gepäckstück für Kinder unter 12 Jahren und ein umfassendes Versicherungspaket inklusive Reiserücktritts- und Auslandsreisekrankenversicherung. Kontaktloses Bezahlen ist mit Google Pay und Apple Pay möglich. Die Antragstellung erfolgt unkompliziert über die Barclays Webseite. Diese Karte ist ideal für Vielflieger, die umfassende Reiseleistungen und Versicherungen wünschen.

Die American Express Platinum Card* bietet umfangreiche Vorteile wie ein jährliches Online-Reiseguthaben von 200 € und weitere Guthaben für Restaurants, Entertainment, SIXT ride und Shopping. Das Monatsentgelt beträgt 60 €.

Kontaktloses Bezahlen ist bis zu einem Betrag von 50 € ohne PIN möglich. Die Karte bietet diverse Partnerprogramme und Versicherungsoptionen. Um den Willkommensbonus zu erhalten, muss innerhalb von 6 Monaten ein Mindestumsatz von 10.000 € erreicht werden. Die American Express Platinum Card* richtet sich an Vielreisende, die von einem umfassenden Leistungspaket und exklusiven Vorteilen profitieren möchten.

Fazit

Reisekreditkarten sind unerlässliche Begleiter für Vielreisende, die finanzielle Flexibilität, umfangreiche Versicherungsleistungen und zusätzliche Reisevorteile suchen. Ob gebührenfreie Nutzung, Meilensammeln, Startguthaben oder exklusive Versicherungen - die vorgestellten Kreditkarten bieten maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse. Ein sorgfältiger Vergleich der Gebühren und Leistungen hilft, die ideale Karte für Ihre nächsten Reisen zu finden und die Vorteile voll auszuschöpfen.

Übrigens: Die aktuell besten Reisekreditkarten finden Sie auch in unserem Reisekreditkarten-Vergleich. Vergleichen Sie dieses Angebot gerne mit anderen Anbietern.