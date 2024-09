Wie gut ist die Amazon Kreditkarte wirklich?

Kreditkarten-Tipp!

Amazon Kreditkarte im Detail: Entdecken Sie, ob die Visa Karte mit Bonuspunkten und null Gebühren zu Ihrem Einkaufsstil passt.

Die Amazon Kreditkarte* ist wieder zurück. In Kooperation mit der Openbank, einem Tochterunternehmen von Santander, stellt Amazon seine neue Visa-Kreditkarte vor. Vermarktet wird sie unter dem Label Zinia. Aber lohnt sich die neue Kreditkarte tatsächlich auch? In diesem Artikel untersuchen wir die Vor- und Nachteile dieser Kreditkarte und was sie zu bieten.

Bonussystem und Cashback

Die Amazon Kreditkarte* bietet ein attraktives Bonussystem, bei dem Nutzer Punkte für jeden Einkauf erhalten. Diese Punkte können dann für zukünftige Einkäufe bei Amazon genutzt werden. Konkret bedeutet das, wenn Kunden über Amazon.de einkaufen, bekommen sie für jeden ausgegebenen vollen Euro einen Bonuspunkt als Amazon-Guthaben gutgeschrieben. An bestimmten Angebotstagen erhalten Prime-Mitglieder sogar zwei Punkte pro ausgegebenem Euro zurück. Außerhalb von Amazon - vorausgesetzt Visa-Zahlung wird akzeptiert - gibt es bei jedem zweiten Euro eine Bonuspunkt.

Keine Jahresgebühr

Bei der Amazon Visa Kreditkarte* fällt keine Jahresgebühr an. Das gilt im Übrigen auch für jeden - egal ob Prime Mitglied oder nicht.

Startguthaben

Als Startguthaben winken für alle 10 Euro. Ehemalige Kreditkarteninhaber der Vorgängerversion und Prime-Mitglieder erhalten sogar 25 Euro Startguthaben.

Weitere Gebühren

Wie erwähnt ist die Amazon Visa Kreditkarte* eine kostenlose Karte. Jedoch wartet sie im Umgang mit einigen Gebühren auf. Geldabhebungen in Euro werden mit 3,9 %, Geldabhebung in Fremdwährung sogar mit 5,4 % veranschlagt. Bezahlen in Fremdwährung kostet 1,5 % des Umsatzes. Außerdem sollte man jede Rechnung lieber auf einen Schlag bezahlen, als von der angebotenen Teilzahlung Gebrauch zu machen. Hier fallen Zinsen von effektiv 20,13 % p.a. an.

Fazit

Die Amazon Visa* ist sicherlich keine geeignete Kreditkarte für Reiseliebhaber. Dafür entstehen im Umgang bei Zahlungen und Bargeldabhebungen zu hohe Gebühren. Allerdings lohnt sie sich für das Shoppen bei Amazon und insbesondere für Prime-Mitglieder. Das Bonusprogramm bietet attraktive Vorteile. Wenn man die Gebühren immer im Auge behält, steht dem Shopping-Spaß nichts mehr im Wege.

Übrigens: Eine Übersicht der besten kostenlosen Kreditkarten finden Sie in unseren Ratgeber-Vergleich.