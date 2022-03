Ab diesem Vermögen gehört man zu den reichsten ein Prozent

Platz 21: Das Ranking

Das Ranking gibt die Höhe des Nettovermögens an, das im Jahr 2021 erforderlich war, um in dem jeweiligen Land zu dem reichsten ein Prozent des Landes zu gehören. Grundlage für das Ranking bilden die Daten des Wealth Sizing Models des Unternehmens Knight Frank aus Singapur. Erstellt wurde das Modell auf Grundlage des The Wealth Report 2021. Dafür wurden im vierten Quartal 2020 Umfragen unter 600 Privatbanken, Vermittlern und Vermögensberatern durchgeführt. Stand ist der 10.03.2021

Quelle: Knight Frank, Bild: istock/Ufuk ZIVANA