Experten gegen Sozialwohnungen

Sozialwohnungen würden viel zu häufig von Menschen bewohnt, die zwar beim Einzug ein Anrecht auf die Wohnung hatten, mit der Zeit aber deutlich mehr verdienten und den Wohnraum wirklich Bedürftigen wegnähmen, so die Wissenschaftler. Die Mietpreisbremse zeige keinerlei Wirkung, da die Mieten hierzulande vor allem in Ballungsräumen weiter stiegen.Die Empfehlungen der Experten konterkarieren die Pläne von Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD), die Mietpreisbremse im September zu verschärfen und bei Modernisierungen strengere Regeln einzuführen. So sollen Vermieter, die ihre Wohnungen modernisieren, die Jahresmiete künftig nicht mehr um elf, sondern nur um acht Prozent der Umbaukosten erhöhen können.Darüber hinaus sollen Umbauten, die den Zweck haben, die Miete in die Höhe zu treiben und so alte Mieter loszuwerden, als Ordnungswidrigkeit gelten und künftig geahndet werden. Die Regierung plant auch, mehr Geld für Sozialwohnungen bereitzustellen._____________________