Deutsche Metropolen ganz vorn dabei: Das sind die lebenswertesten Städte 2018

Platz 11: Das Ranking

Seit 2006 veröffentlicht die britische Zeitschrift Monocle jährlich ein Städteranking, in dem die lebenswertesten Städte der Welt aufgelistet sind. Bewertungskriterien sind unter anderem die Gesundheitsversorgung, die Kriminalitätsrate, das Klima, der öffentliche Nahverkehr oder die Grünflächen. Aber auch der Einzelhandel, das Geschäftsklima und die Gastronomie fließen in das Urteil mit ein. In diesem Jahr schaffen es drei deutsche Städte in die Top 10. Stand ist der 01.08.2018.

Quelle: Monocle, Bild: Dusit / Shutterstock.com