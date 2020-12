Autokreditverträge: Widerrufsjoker sticht erneut

€uro am Sonntag

von Stefan Rullkötter, €uro am Sonntag

Grundlage für den Rechtsanspruch sind Formfehler in den Verträgen. Diese führen dazu, dass die Autokäufe rückabgewickelt werden und Besitzer ihre Fahrzeuge zurückgeben können.

Mit einem neuen Urteil zu Kreditverträgen bei Wohnmobilen folgt der Bundesgerichtshof (BGH) der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Die Richter befanden, dass eine Widerrufsbelehrung der FCA-Bank (Fiat Chrysler Automo­biles) fehlerhaft war. Eine auf 14 Tage begrenzte Widerrufsfrist begann somit gar nicht zu laufen (Az. XI ZR 498/19).

"Der Käufer darf den Vertrag zeitlich unbegrenzt widerrufen", so Anwalt Wolf von Buttlar. "Da der FCA-Konzern aktuell in Verdacht steht, in einer Reihe von Dieselmotoren unerlaubte Abschalteinrichtungen verbaut zu haben, ist das für viele betroffene Halter eine gute Nachricht." Auch in Darlehensverträgen von VW Bank, Audi Bank und Santander Consumer Bank sei der monierte Passus in ähnlicher Form zu finden.















