Rentenversicherung: Rentenanstieg seit 2010 deutlich über der Inflation

BERLIN (Dow Jones)--Die Renten sind in Deutschland seit 2010 deutlich stärker gestiegen als die Inflation. Das sagte Gundula Roßbach, Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund, anlässlich der zum morgigen Samstag anstehenden Rentenerhöhung. Laut Roßbach sind die Renten von 2010 bis 2022 im Westen insgesamt um über 32 Prozent und im Osten um über 47 Prozent gestiegen. Die gesetzlichen Altersbezüge steigen zum 1. Juli im Westen um 4,39 Prozent und im Osten um 5,86 Prozent.

"Der Anstieg lag damit deutlich über der Entwicklung der Inflation in diesem Zeitraum", sagte Roßbach. "Die Renten steigen auch in diesem Jahr wieder deutlich. Hierdurch wird die hohe Preissteigerung, die in diesem Jahr erwartet wird, für die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner deutlich abgemildert."

Mit der Rentenanpassung zum 1. Juli ist die Angleichung der Renten in Ost und West ein Jahr früher erreicht worden als ursprünglich erwartet. Damit wird es in Deutschland künftig nur noch einen Rentenwert geben, der dann gleichermaßen in Ost und West gilt. Bis Ende 2024 sollen auch die anderen Berechnungswerte - das vorläufige Durchschnittsentgelt und die Beitragsbemessungsgrenze - vereinheitlicht werden.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2023 05:11 ET (09:11 GMT)