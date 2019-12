Lastminute noch möglich: Aktien und ETFs als Weihnachtsgeschenk

• Aktien oder ETF-Sparpläne als Alternativgeschenk für Weihnachten• Aktien können übertragen werden• ETF-Sparplan-Gutscheine auch in letzter Minute noch möglich

Die Deutschen sind kein Volk von Aktionären. Tatsächlich gelten viele Deutsche als Aktienmuffel, in kaum einem anderen Industrieland liegt die Aktionärsquote so niedrig wie in Deutschland. Doch, angesichts von Mini-Zinsen bei der Hausbank und drohenden Negativzinsen in der Zukunft, gibt es kaum eine Alternative, um sein Vermögen vor Inflation zu schützen oder zu vermehren.

Doch gerade das Weihnachtsfest bietet die ideale Gelegenheit, Aktienmuffel zu Anlegern zu machen: Wer kurz vor dem Weihnachtsfest eine Alternative zu Gutscheinen oder Bargeld sucht, für den gibt es verschiedene Optionen.

Aktien verschenken

Denn Aktien zu verschenken ist durchaus möglich. Je nach Wertentwicklung wird das Geschenk im Laufe der Zeit möglicherweise deutlich wertvoller und dient als Startschuss für eine Aktionärskarriere. Der Clou für den Beschenkten: Mit einer Aktie sichert man sich nicht nur das Recht auf die Teilhabe an der Wertentwicklung des Unternehmens, sondern - je nach Aktienart - haben Aktionäre auch ein Stimmrecht bei der Hauptversammlung sowie das Recht an dieser teilzunehmen.

Die einzige Voraussetzung dafür: Der Schenker und der Beschenkte müssen ein Depot besitzen, um das oder die Wertpapiere transferieren zu können. Denn Aktien, die verschenkt werden sollen, muss der Schenkende zunächst selbst erwerben. Bei der Auswahl des Unternehmenstitels hat der Schenker freie Hand - ob Bluechip oder US-Technologieriese, ob Startup oder lokales Unternehmen: Jede in Deutschland handelbare Aktie kann übertragen werden. Hat der Beschenkte einen persönlichen Bezug zur Aktie, kauft er also gern bei einer bestimmten Modekette ein, bevorzugt technische Geräte eines speziellen Herstellers oder ist er Fan eines börsennotierten Fußballclubs, ist das Aktiengeschenk zudem durchaus persönlicher als der Einkaufsgutschein für einen beliebigen Handelskonzern. Als Kosten werden dabei der aktuelle Börsenpreis der Aktie bei einer Neuanschaffung sowie die üblichen Handelsgebühren fällig.

Nach dem Buchen der Aktie in das eigene Depot kann der Anteilsschein mittels "Depotübertrag" weitergegeben werden. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, die eigene Bank im Vorfeld über die geplante Schenkung zu informieren, da der Depotübertrag sonst als Verkauf gilt und Abgeltungssteuer fällig wird. Vorsicht ist geboten, wenn das Aktiengeschenk sehr groß ausfällt: Bei einem Wert von über 20.000 Euro wird Schenkungssteuer fällig.

Die Aktie wird daraufhin in das Depot des Beschenkten übertragen, der von jetzt an Besitzer des Titels ist. Dies kann durchaus einige Tage dauern, so dass die Transaktion in den letzten Tagen vor Weihnachten vorgenommen werden sollte, um die Überraschung zu erhalten. Alternativ bietet sich ein selbst gebastelter Gutschein an - ohnehin muss der zukünftige Aktienbesitzer zunächst ein Depot anlegen. Ganz ohne Wissen des Beschenkten funktioniert diese Art von Weihnachtsgeschenk als nicht.

Last Minute-Geschenk: ETF-Spargutschein

Ein echtes Geschenk in allerletzter Minute, mit dem man auch am Heiligabend noch punkten kann, ist dagegen ein Wertgutschein für einen ETF-Sparplan. Diese Form der Geldanlage ermöglicht die Investition in zahlreiche Einzelwerte gleichzeitig. Dies sorgt im Vergleich zum Kauf einer Einzelaktie für Diversifizierung und höhere Renditechancen.

Besonders für frischgebackene Eltern bietet sich ein solches Geschenk an, aber auch für Kinder im Freundes- oder Bekanntenkreis ist der Gutschein eine lohnenswerte Alternative zu Einkaufsgutscheinen oder Bargeld. Zudem lohnt sich ein Wertgutschein für einen ETF-Sparplan für jeden, der in Sachen Altersvorsorge einen Grundstein legen will. Der Gutschein ist bereits die erste Investition des Beschenkten, das Geld wird direkt in den Sparplan angelegt, so dass man auf diesem Weg ebenfalls zum Aktionär wird.

Um den Gutschein einzulösen, muss der Beschenkte - wie bei der Aktienschenkung auch - über ein Depot verfügen. Der Vorteil des Wertgutscheines ist aber, dass die Depoteröffnung nicht zwingend vor dem Weihnachtsfest erfolgen muss - das Geschenk bleibt also eine Überraschung. Einer der größten Gutscheinanbieter im Bereich ETF-Sparplan ist der Robo-Advisor OSKAR, der unter https://www.oskar.de/geschenkgutschein/ Wertgutscheine in verschiedener Höhe anbietet. Einlösbar sind die Gutscheine für Neu- und Bestandskunden, der Geldbetrag wird dem Konto des Beschenkten nach Kontoeröffnung direkt gutgeschrieben.



