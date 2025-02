Deutschlands größtes Börsenportal ist Fördermitglied im DDV

Der Deutsche Derivate Verband (DDV) hat mit der finanzen.net GmbH und deren Tochterunternehmen ein weiteres Fördermitglied hinzugewonnen.

Der Deutsche Derivate Verband (DDV) hat mit der finanzen.net GmbH und deren Tochterunternehmen ein weiteres Fördermitglied hinzugewonnen. Als Branchenvertretung der 15 der führenden Emittenten derivativer Wertpapiere in Deutschland vereint der DDV nunmehr insgesamt 22 Fördermitglieder unter seinem Dach. finanzen.net ist mit mehr als sechs Millionen Unique Usern (AGOF internet facts 2021-05) und mehr als 49 Millionen Visits (IVW 08/2021) Deutschlands führendes Finanzportal. Weitere Angebote der finanzen.net Gruppe sind u.a. der Neobroker finanzen.net zero und der Spezialist für systematische Tradingstrategien Traderfox.

Wer­bung Wer­bung

"Geld an den Kapitalmärkten anzulegen, wird für alle Generationen immer wichtiger. Als finanzen.net stellen wir sowohl Informationen als auch Tools und eine Handelsmöglichkeit für Wertpapieranlagen zur Verfügung. Die Emittenten derivativer Wertpapiere sind dabei schon lange wichtige Partner unserer Gruppe. Wir wollen diese Partnerschaften und den Dialog in der Branche mit dem Beitritt zum DDV noch weiter intensivieren", so Maximilian v. Richthofen, CEO finanzen.net Gruppe.

"Wir freuen uns sehr, dass wir die finanzen.net Gruppe als Fördermitglied für den DDV gewinnen konnten. Das Interesse an strukturierten Wertpapieren wächst. Das bietet die Chance, die Interessenvertretung facettenreich zu gestalten und strukturierte Wertpapiere noch stärker im Bewusstsein der Anlegerinnen und Anlegern zu verankern", sagte Dr. Henning Bergmann, geschäftsführender Vorstand des DDV. Lars Brandau, DDV-Geschäftsführer: "Als DDV verfügen wir über Trends und Marktdaten sowie ein breites Bildungsangebot rund um strukturierte Wertpapiere. Der Austausch und die Kooperation mit Mitgliedern und Fördermitgliedern bietet daher für alle Seiten großen Mehrwert."

Wer­bung Wer­bung



Der Deutsche Derivate Verband (DDV) ist die Branchenvertretung der führenden Emittenten strukturierter Wertpapiere in Deutschland, die mehr als 90 Prozent des deutschen Zertifikatemarkts repräsentieren: BNP Paribas, Citigroup, DekaBank, Deutsche Bank, DZ BANK, Goldman Sachs, Helaba, HSBC Trinkaus, HypoVereinsbank, J.P. Morgan, LBBW, Morgan Stanley, Société Générale, UBS und Vontobel. Außerdem unterstützen 22 Fördermitglieder, zu denen die Börsen in Stuttgart, Frankfurt und München, die Baader Bank, die Direktbanken comdirect bank, Consorsbank, DKB, flatexDEGIRO, ING-DiBa, maxblue, S Broker, Trade Republic, die Finanzportale finanzen.net und wallstreet:online und andere Dienstleister zählen, die Arbeit des Verbands.

Geschäftsstelle Berlin | Pariser Platz 3 | 10117 Berlin

Geschäftsstelle Frankfurt | Feldbergstraße 38 | 60323 Frankfurt a. M.

Wer­bung Wer­bung

Bei Rückfragen:

Michaela Roth, Leiterin Kommunikation / Pressesprecherin

Tel.: +49 (30) 4000 475-20

michaela.roth@derivateverband.de



www.derivateverband.de