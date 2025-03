finanzen.net: Timo Böhninger wird Senior Vice President (SVP) Switzerland, Cornelius Balzer Head of Business Expansion

Zum 1. Januar 2023 wird Timo Böhninger (47) SVP Switzerland und in dieser Rolle für das Vermarktungs- und Vertriebsgeschäft der finanzen.net Gruppe in der Schweiz verantwortlich sein. Böhninger ist bereits seit 2018 als International Sales Director verantwortlich für das Schweizer Vertriebsgeschäft von Deutschlands führendem Finanzportal. Er berichtet in dieser Rolle weiterhin an Lars Merle, CCO finanzen.net. Zuvor war er bei smarthouse adesso financial solutions als Head of New Business tätig.

Zudem wird zum 1. Februar 2023 Cornelius Balzer (33) Head of Business Expansion bei finanzen.net. In dieser neugeschaffenen Funktion wird er sich um die Entwicklung von Wachstumsfeldern der Gruppe kümmern. Ein erster Schwerpunkt wird im weiteren Ausbau des Schweizer Geschäfts der finanzen.net Gruppe (www.finanzen.ch) liegen. Er wird an Max von Richthofen, CEO finanzen.net Gruppe, berichten.

Balzer kommt von der Kontist GmbH, einer auf die Bedürfnisse von Selbstständigen spezialisierten Neo-Bank, wo er als Chief of Staff maßgeblich am Ausbau und der Weiterentwicklung des Geschäftsmodells mitwirkte. Zuvor leitete er bei der Online-Parfümerie Flaconi die Bereiche Vertriebssteuerung und -controlling, nachdem er einige Jahre als Strategie- und Managementberater für Finanzdienstleister bei zeb Consulting tätig gewesen war.

Max von Richthofen, CEO finanzen.net Gruppe: "Timo Böhninger hat in den vergangenen vier Jahren den Schweizer Markt erfolgreich für die finanzen.net Gruppe erschlossen. Seine umfassenden Erfahrungen und Kenntnisse werden uns helfen, finanzen.ch zum führenden Finanzportal der Schweiz auszubauen. Cornelius Balzer verfügt über große Expertise in der strategischen Weiterentwicklung von Unternehmen insbesondere im digitalen Finanzsektor. Mit ihm wollen wir in der Schweiz verstärkt weitere Wachstumsfelder identifizieren und von der dynamischen Marktsituation profitieren."

Über die finanzen.net Gruppe

Mit mehr als 5,58 Mio. Unique Usern (AGOF 06/22) und 40 Mio. Visits (IVW 08/22) ist finanzen.net Deutschlands führendes Finanzportal. finanzen.net bietet alle Daten zur aktuellen Entwicklung an den Weltmärkten. Dazu gehören Realtime-Push-Kurse und ausführliche Informationen über alle relevanten Assetklassen wie Aktien, Zertifikaten, Indizes, Rohstoffe, Devisen, Fonds, ETFs und Kryptowährungen sowie zu Unternehmen und zur Konjunktur. Interaktive Tools zur Chartanalyse, Musterdepots und persönliche Nachrichtenseiten machen das Angebot individualisierbar. Mobil ist finanzen.net über die marktführenden Apps erreichbar. Der finanzen.net Ratgeber (www.finanzen.net/ratgeber) gibt wichtige Orientierung für persönliche Anlageentscheidungen.

Die finanzen.net GmbH ist ein Unternehmen der Axel Springer SE und betreibt Ableger in Österreich (www.finanzen.at), der Schweiz (www.finanzen.ch) und den USA (www.marketsinsider.com). Zur finanzen.net Gruppe gehören neben dem Neobroker finanzen.net zero (www.finanzen.net/zero) auch die digitale Vermögensverwaltung Oskar (www.oskar.de) sowie der Spezialist für systematische Tradingstrategien Traderfox (www.traderfox.de). Weiterhin hält die finanzen.net GmbH eine Beteiligung an der Börse Stuttgart Digital Exchange (www.bsdex.de).

