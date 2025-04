finanzen.net tradespot: Neue Börsen-App vereinfacht Aktienhandel

Täglich neue Trading-Ideen und Investment-Chancen / Multi-Broker-Funktionalität / Echtzeit-Börsen-Nachrichten und Experten-Analysen / Jetzt im App Store (www.tradespot.de)

finanzen.net startet eine neue Börsen-App, um den Handel mit Wertpapieren für jeden Anleger zu vereinfachen. Mit finanzen.net tradespot (www.tradespot.de) entdecken Trader und Anleger täglich neue Trading-Ideen und Investment-Chancen ("Tradespots") von ausgewählten Investment-Profis mit unterschiedlichen Strategien, managen einfach und direkt all ihre Depots und halten sich zur Marktentwicklung eng auf dem Laufenden.

finanzen.net tradespot (www.tradespot.de) ermöglicht es Aktionären, noch näher am eigenen Handel und Marktgeschehen zu sein. Kern der App sind die Tradespots, aktuelle Nachrichten und Analysen von den globalen Finanzplätzen, recherchiert und kuratiert von Deutschlands führendem Finanzportal finanzen.net, sowie Analysen der führenden Investmentbanken. Personalisierbare Push-Benachrichtigungen sorgen für Informationsübermittlung in Sekundenschnelle.

Mit dem neuen Angebot können Nutzer zudem Wertpapiere direkt in der App bei einem Online-Broker ihrer Wahl handeln. Dafür hat finanzen.net tradespot (www.tradespot.de) eine Vielzahl an Online-Broker angebunden (Multi-Broker-Funktionalität durch die brokerize API), neben finanzen.net zero zum Beispiel auch Consorsbank, Comdirect, flatex oder justTrade. Anleger wählen ihren favorisierten Broker direkt in der App aus und platzieren mit wenigen Klicks den individuellen Handel. Das Spektrum an handelbaren Vermögensklassen umfasst dabei neben Aktien auch Derivate sowie Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether oder Ripple.

Maximilian von Richthofen, CEO der finanzen.net Gruppe: "Mit finanzen.net tradespot (www.tradespot.de) verbinden wir unsere Stärken als Finanzexperten und digitalem Medienunternehmen in einem neuen Produkt. Wir bieten Anlegern die Möglichkeit, ihr Portfolio bestens informiert und inspiriert, unkompliziert und ganz individuell mit dem Online-Broker ihrer Wahl in nur einer App weiterzuentwickeln. Für die finanzen.net Gruppe eröffnen wir uns damit zusätzlich zu zero weitere Wachstumschancen."

finanzen.net tradespot ist in den App Stores und unter www.tradespot.de als kostenloses Download-Angebot verfügbar.

Über die finanzen.net Gruppe

Mit mehr als 36,4 Mio Visits (IVW 01/2024) und 206,5 Mio. Page Impressions (IVW 01/2024) ist finanzen.net (www.finanzen.net) Deutschlands führendes Finanzportal. finanzen.net bietet alle Daten zur aktuellen Entwicklung an den Weltmärkten. Dazu gehören Realtime-Push-Kurse und Informationen über alle relevanten Assetklassen wie Aktien, Zertifikaten, Indizes, Rohstoffe, Devisen, Fonds, ETFs und Kryptowährungen sowie zu Unternehmen und Konjunktur. Tools zur Chartanalyse, Musterdepots und persönliche Nachrichtenseiten machen das Angebot individualisierbar. Mobil ist finanzen.net über die marktführenden Apps erreichbar. Der finanzen.net Ratgeber gibt wichtige Orientierung für persönliche Anlageentscheidungen. Die finanzen.net GmbH ist Tochter der Axel Springer SE und betreibt Ableger in Österreich, der Schweiz und den USA. Zur Gruppe gehören neben dem Neobroker finanzen.net zero auch die digitale Vermögensverwaltung Oskar sowie der Trading-Spezialist Traderfox. Weiterhin hält finanzen.net eine Beteiligung an der Börse Stuttgart Digital.Julia SommerfeldAxel Springer SEjulia.sommerfeld@axelspringer.com