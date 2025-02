Finanzportal finanzen.net startet eigenes Trading-Angebot: finanzen.net zero

Nutzerinnen und Nutzer der finanzen.net Webseite und Apps können ab sofort direkt aus der Plattform heraus über 185.000 Wertpapiere handeln, für 0 € pro Trade.

Nutzerinnen und Nutzer der finanzen.net Webseite und Apps können ab sofort direkt aus der Plattform heraus über 185.000 Wertpapiere handeln, für 0 € pro Trade. Nachdem Deutschlands größte und reichweitenstärkste Finanzinformationsseite den Münchner Neobroker GRATISBROKER im März übernommen hat, wurde dessen Angebot in den letzten Wochen erweitert und vollständig in die bestehende Produktwelt von finanzen.net integriert.

finanzen.net bietet seit über 20 Jahren brandaktuelle und umfangreiche Börseninformationen und das sehr erfolgreich: mit monatlich mehr als sechs Millionen Unique Usern (März 2021) die größte Finanzplattform in der D-A-CH-Region. Trader und Investoren finden dort alle wichtigen Nachrichten, die sie für ihre Finanzentscheidungen brauchen. Ab jetzt können sie diese direkt in die Tat umsetzen und ihre Käufe und Verkäufe tätigen. Mit der Bereitstellung von Informationen und einer gebührenfreien Handelsmöglichkeit für Aktien, Fonds, Zertifikate und ETFs inklusive kostenlosen Sparpläne nimmt finanzen.net mit zero eine besondere Rolle im umkämpften Neobrokermarkt ein.



Neben 0 € Orderkosten, gibt es bei zero auch keine Depotgebühren und Fremdkostenpauschalen. Die Kundinnen und Kunden zahlen damit lediglich den aktuellen Kurswert des Wertpapiers. Die einzige Bedingung ist ein Mindestordervolumen von mindestens 500 €. Über 185.000 Wertpapiere stehen von Beginn an zur Verfügung, darunter nationale und internationale Aktien, ETFs, Fonds, Krypto-ETPs sowie Optionsscheine und Zertifikate.

Eine kostenlose Sparplanmöglichkeit, die es beim Gratisbroker nicht gab, aber von den Kundinnen und Kunden massiv nachgefragt wurde, rundet das Angebot ab. Während der Handelszeiten von 8 bis 22 Uhr haben die Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, jederzeit am Börsengeschehen teilzuhaben. Neben der Integration auf der finanzen.net Webseite und in den Apps wird es eine reine Trading-App geben, um noch schneller und einfacher zu handeln. Alle wichtigen Orderarten wie Market, Limit, Stop Loss, Stop Loss Limit und Stop Buy Limit stehen von Beginn an zur Verfügung und werden mittelfristig noch um weitere ergänzt.

Jens Ohr, Geschäftsführer von finanzen.net zero: "Millionen von Nutzerinnen und Nutzern können wir ab jetzt nicht nur die besten Börseninformationen, sondern auch gebührenfreies Handeln direkt aus den finanzen.net Apps und der Webseite bieten. Wir möchten mit finanzen.net zero einer der führenden Anbieter auf dem deutschen Markt werden."

Maximilian v. Richthofen, CEO von finanzen.net: "Ein "Go-Live" und die Integration des Wertpapierhandels so zügig nach der erfolgreichen Transaktion ist ein gemeinsamer Erfolg beider Teams. Die finanzen.net Gruppe hat gezeigt, wie wir für unsere Nutzer das Produktportfolio relevant ausbauen können."



