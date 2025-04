Personalie finanzen.net: Mandy Schwab folgt auf Lars Merle und wird Chief Commercial Officer

finanzen.net stellt die Leitung seines Sales-Bereichs neu auf: Mandy Schwab (51), bislang Director Digital Media bei Burda, wird zum 1. Oktober 2024 als Chief Commercial Officer und Mitglied der Geschäftsleitung den Vermarktungsbereich von Deutschlands führendem Finanzportal verantworten. Lars Merle (46) Chief Commercial Officer und Mitglied der Geschäftsleitung, verlässt das Unternehmen Anfang 2025 auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigen Einvernehmen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen.

Mandy Schwab ist Expertin für die digitale Vermarktung von Medienmarken mit einem Fokus auf Transformation und Produktentwicklung. Sie war zuletzt insgesamt sechs Jahre für die BCN Brand Community Network GmbH tätig, vorrangig zuständig für die Entwicklung von Wachstumsstrategien. Zuvor verantwortete sie unter anderem die Digitalvermarktung von Verizon Media und Microsoft in der DACH-Region.

Maximilian von Richthofen, CEO finanzen.net Gruppe: "Mit Mandy Schwab konnten wir eine ausgewiesene Expertin für Digitalvermarktung und die Entwicklung digitaler Vermarktungsprodukte für uns gewinnen. Wir wollen mit ihr unsere exzellente Position bei Kunden insbesondere in unserem Kernmarkt, der Finanzbranche, mit überzeugenden Produkten und herausragendem Service weiter ausbauen. Lars Merle danken wir für die erfolgreiche Weiterentwicklung unseres Vermarktungsbereichs, sein großes Engagement und die sehr gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Wir wünschen ihm für die Zukunft von Herzen alles erdenklich Gute."

Mandy Schwab, CCO finanzen.net: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem exzellenten Team von finanzen.net. Meine Erfahrung werde ich dem Ausbau bestehender und neuer Kooperationen widmen, um gemeinsam neue Impulse für den Erfolg unserer Kunden zu setzen. Gleichzeitig möchte ich das Zusammenspiel von Vermarktung und Produkt vor dem Hintergrund der technologischen Entwicklung noch stärker verzahnen. Ein herzlicher Dank geht an Maximilian von Richthofen und Lennart Libercka von finanzen.net für das mir entgegengebrachte Vertrauen."

Lars Merle ergänzt "Ich bin sehr dankbar für die Zusammenarbeit mit dem gesamten finanzen.net-Team sowie die vielen spannenden Projekte und Erfolge in den vergangenen zehn Jahren. Ein ganz besonderer Dank gilt meinem herausragenden Team, ohne das dieser erfolgreiche Weg nicht möglich gewesen wäre. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, die nächsten Entwicklungsschritte bei finanzen.net einzuleiten und den Vertriebsbereich in gute Hände zu geben. Ein großer Dank gilt auch unseren langjährigen Kunden und Partnern für die stets partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ich wünsche finanzen.net für die Zukunft nur das Beste."

Über die finanzen.net Gruppe

Mit mehr als 35,6 Mio. Visits (IVW 08/2024) und 203,8 Mio. Page Impressions (IVW 08/2024) ist finanzen.net (www.finanzen.net) Deutschlands führendes Finanzportal. finanzen.net bietet alle Daten zur aktuellen Entwicklung an den Weltmärkten. Dazu gehören Realtime-Push-Kurse und Informationen über alle relevanten Assetklassen wie Aktien, Zertifikaten, Indizes, Rohstoffe, Devisen, Fonds, ETFs und Kryptowährungen sowie zu Unternehmen und Konjunktur. Tools zur Chartanalyse, Musterdepots und persönliche Nachrichtenseiten machen das Angebot individualisierbar. Mobil ist finanzen.net über seine marktführenden Apps erreichbar. Der finanzen.net Ratgeber gibt wichtige Orientierung für persönliche Anlageentscheidungen. Die finanzen.net GmbH ist Tochter der Axel Springer SE und betreibt Ableger in Österreich, der Schweiz und den USA. Zur Gruppe gehören neben dem Neobroker finanzen.net zero auch die digitale Vermögensverwaltung Oskar sowie der Trading-Spezialist Traderfox. Weiterhin hält finanzen.net eine Beteiligung an der Börse Stuttgart Digital.