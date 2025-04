So einfach geht Krypto: CoinShares und finanzen.net starten gemeinsamen Krypto-Index-ETP auf XETRA

• "CoinShares finanzen.net Top 10 Crypto ETP" (ISIN: GB00BMY36D37; WKN: A4A50V) bildet den Compass "finanzen.net Top 10 Crypto Index" ab und ermöglicht "Staking rewards".

• Anleger können unkompliziert an digitalen Krypto-Werten partizipieren.

• Der ETP wird jedes Quartal durch ein "Rebalancing" neu ausgerichtet, um sich fortlaufend optimal der aktuellen Marktlage anzupassen.

CoinShares, Europas führender Anbieter für ETP-Produkte, startet zusammen mit Deutschlands führendem Finanzportal finanzen.net ein neues börsengehandeltes Wertpapier (ETP) für Krypto-Produkte. Als erster ETP vereint der "CoinShares finanzen.net Top 10 Crypto ETP" (ISIN: GB00BMY36D37) die zehn größten Kryptowerte und ermöglicht Anlegern gleichzeitig "Staking Rewards". Das bedeutet: Anleger profitieren zusätzlich zur Kursbewegung von einer "Krypto-Dividende", die für das Halten des Produkts regelmäßig ausgeschüttet wird. Der neue ETP wird seit September 2024 an der Börse XETRA gehandelt.

"CoinShares finanzen.net Top 10 Crypto ETP" bietet Anlegern die Möglichkeit, an digitalen Krypto-Werten zu partizipieren, ohne sich um die Verwahrung der Coins kümmern zu müssen. Das Produkt kann wie eine Aktie an den öffentlichen Handelsplätzen über den jeweiligen Broker oder die Hausbank gehandelt werden. Durch ein vierteljährliches "Rebalancing" werden die Kryptowerte fortlaufend neu angepasst. Damit reagiert das Produkt flexibel auf eine sich ändernde Marktlage und bietet Langfristinvestoren die Möglichkeit, diversifiziert an der Entwicklung der jeweils wichtigsten Digitalwerte zu partizipieren. Die Gesamtkostenquote für sämtliche Management-, Verwaltungs- und Verwahrungstätigkeiten liegt bei 1,5 % p.a. und bietet somit auch kostenseitig günstige Konditionen.

"CoinShares finanzen.net Top 10 Crypto ETP" ist vollständig physisch besichert, indem ein Konglomerat der verschiedenen Kryptowährungen gehalten wird, die den Index bei Compass in einer institutionellen Verwahrungslösung abbilden ("cold storage"). Die Coins werden bei der regulierten Depotbank Komainu verwahrt - einem Joint Venture aus CoinShares, Nomura und Ledger.

Bei diesem ETP handelt sich um ein einzigartiges Produkt im Kryptobereich, das die wichtigsten digitalen Währungen abdeckt. Dadurch werden mögliche Drawdowns und Volatilität einzelner Werte abgemildert (risk limitiation).

Deutsche Privatanleger profitieren bei diesem Produkt zusätzlich von der Regelung des Bundesfinanzministeriums zur Behandlung von virtuellen Währungen im deutschen Einkommenssteuerrecht, sodass die erwirtschafteten Kapitalgewinne nach einer Haltefrist von 365 Tagen abgeltungssteuerfrei sein sollten (§23 EStG).

Frank Spiteri, Head of Asset Management bei CoinShares:

"Als Europas führender digitaler Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von rund 6 Milliarden US-Dollar und einer Geschichte voller Innovationen, freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit finanzen.net. Unsere Partnerschaft bietet deutschen Anlegern ein zugängliches, institutionelles Krypto-Index-ETP, das die Zuverlässigkeit traditioneller Finanzen nahtlos mit dem aufregenden Potenzial digitaler Vermögenswerte verbindet. Durch die Kombination unserer Stärken haben wir ein erstklassiges Produkt geschaffen, das ein einfaches, vierteljährlich neu gewichtetes Engagement in der aufstrebenden Krypto-Anlageklasse bietet. Dadurch können Anleger ihre Portfolios diversifizieren, ohne die Herausforderung zu haben, die sich schnell entwickelnde Kryptoindustrie ständig zu überwachen. Unsere Zusammenarbeit ist ein Beispiel für unser Engagement, digitale Vermögenswerte zugänglicher zu machen und gleichzeitig die höchsten Standards bei der Gestaltung von Finanzprodukten einzuhalten."

Cornelius Balzer, Head of Business Expansion von finanzen.net:

"Wir etablieren einen Krypto-Index-ETP der neueste Technologie mit dem Marktpotential digitaler Vermögenswerte kombiniert und dabei gleichzeitig höchste Ansprüche an Regulatorik und Sicherheit erfüllt. Als Deutschlands führendes und reichweitenstärkstes Finanzportal haben wir mit CoinShares einen Partner gefunden, dessen außergewöhnliche Expertise für Krypto-ETPs sich mit unserer Leidenschaft für die Welt der Finanzen optimal ergänzt. Gemeinsam wollen wir Anleger mit einem Produkt überzeugen, das dynamische Anpassung, eine geringe Kostenstruktur und gewissenhafte Verwahrung vereint."

Über CoinShares

CoinShares ist das führende europäische Investmentunternehmen, das sich auf digitale Vermögenswerte spezialisiert hat und eine breite Palette von Finanzdienstleistungen in den Bereichen Anlageverwaltung, Handel und Wertpapiere für ein breites Kundenspektrum, darunter Unternehmen, Finanzinstitute und Privatpersonen, anbietet. Das 2013 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Jersey und Niederlassungen in Frankreich, Großbritannien und den USA. CoinShares wird in Jersey von der Jersey Financial Services Commission, in Frankreich von der Autorité des marchés financiers und in den USA von der Securities and Exchange Commission, der National Futures Association und der Financial Industry Regulatory Authority reguliert. CoinShares ist an der Nasdaq Stockholm unter dem Ticker CS und am OTCQX unter dem Ticker CNSRF öffentlich notiert.

Über finanzen.net

Mit mehr als 35,6 Mio. Visits (IVW 08/2024) und 203,8 Mio. Page Impressions (IVW 08/2024) ist finanzen.net (www.finanzen.net) Deutschlands führendes Finanzportal. finanzen.net bietet alle Daten zur aktuellen Entwicklung an den Weltmärkten. Dazu gehören Realtime-Push-Kurse und Informationen über alle relevanten Assetklassen wie Aktien, Zertifikaten, Indizes, Rohstoffe, Devisen, Fonds, ETFs und Kryptowährungen sowie zu Unternehmen und Konjunktur. Tools zur Chartanalyse, Musterdepots und persönliche Nachrichtenseiten machen das Angebot individualisierbar. Mobil ist finanzen.net über seine marktführenden Apps erreichbar. Der finanzen.net Ratgeber gibt wichtige Orientierung für persönliche Anlageentscheidungen. Die finanzen.net GmbH ist Tochter der Axel Springer SE und betreibt Ableger in Österreich, der Schweiz und den USA. Zur Gruppe gehören neben dem Neobroker finanzen.net zero auch die digitale Vermögensverwaltung Oskar sowie der Trading-Spezialist Traderfox. Weiterhin hält finanzen.net eine Beteiligung an der Börse Stuttgart Digital

Risikohinweis

Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Der Preis einer Anlage in ein ETP kann steigen oder fallen und der Anleger erhält den investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die Kursentwicklung von Kryptowährungen ist sehr volatil und unvorhersehbar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist daher keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie erklären sich damit einverstanden, Ihre eigenen Nachforschungen anzustellen und Ihre Sorgfaltspflicht zu erfüllen, bevor Sie eine Anlageentscheidung in Bezug auf die hier besprochenen Wertpapiere oder Anlagemöglichkeiten treffen. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Billigung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Dies sind keine umfassenden Risikoerwägungen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich ein umfassendes Bild von den möglichen Risiken und Vorteilen einer Anlage in die Wertpapiere zu machen.