Wegweiser durch die Finanzwelt: finanzen.net stellt Ratgeber-Bereich neu auf

Ab sofort noch größere Themenbandbreite / Produktempfehlungen, Erklärvideos und Newsletter

Deutschlands führendes Finanzportal finanzen.net hat seinen Ratgeber-Bereich umfassend überarbeitet: Unter www.finanzen.net/ratgeber finden Nutzerinnen und Nutzer ab sofort noch mehr wissenswerte Informationen für persönliche Finanzentscheidungen.

Wer­bung Wer­bung

Im neuen Design umfasst der Bereich deutlich mehr Inhalte, eine übersichtlichere Struktur und neue Formate rund um die Themen Geld, Sparen, Börse, Krypto und Versicherungen. Die Redaktion von finanzen.net bietet laufend neue Experten-Analysen und Einordnungen zu einer noch größeren Bandbreite an Finanzthemen wie aktuellen Produkten und Neuerungen bei Banken, Fonds und Versicherungen, Entwicklungen auf dem Krypto-Markt, Zertifikaten oder Rechtsthemen. Mit leicht verständlichen Analysen und Produktvergleichen bereitet die Redaktion komplexe Sachverhalte nachvollziehbar und transparent auf. Weitere Angebote wie ein wöchentlicher Newsletter sowie mehr als 100 Erklärvideos zu Finanzthemen und regelmäßige Online-Seminare mit Finanzexperten runden das neue Ratgeber-Angebot von finanzen.net ab.

Jasmin Mencin, Redaktionsleiterin finanzen.net Ratgeber: "finanzen.net ist täglich für hunderttausende finanzinteressierte Nutzerinnen und Nutzer die erste Anlaufstelle. Mit unserem neuen Ratgeber helfen wir Menschen aller Altersklassen, sich vor wichtigen Finanzentscheidungen noch besser und umfassender zu informieren. Dieses Angebot wollen wir künftig noch deutlich ausbauen."

Wer­bung Wer­bung

Über finanzen.net

Pressekontakt:

Mit mehr als 4 Mio. Unique Usern (AGOF 12/22) und über 33,2 Mio Visits (IVW 12/2023) ist finanzen.net (www.finanzen.net) Deutschlands führendes Finanzportal. finanzen.net bietet alle Daten zur aktuellen Entwicklung an den Weltmärkten. Dazu gehören Realtime-Push-Kurse und Informationen über alle relevanten Assetklassen wie Aktien, Zertifikaten, Indizes, Rohstoffe, Devisen, Fonds, ETFs und Kryptowährungen sowie zu Unternehmen und Konjunktur. Tools zur Chartanalyse, Musterdepots und persönliche Nachrichtenseiten machen das Angebot individualisierbar. Mobil ist finanzen.net über die marktführenden Apps erreichbar. Der finanzen.net Ratgeber gibt wichtige Orientierung für persönliche Anlageentscheidungen. Die finanzen.net GmbH ist Tochter der Axel Springer SE und betreibt Ableger in Österreich, der Schweiz und den USA. Zur Gruppe gehören neben dem Neobroker finanzen.net zero auch die digitale Vermögensverwaltung Oskar sowie der Trading-Spezialist Traderfox. Weiterhin hält finanzen.net eine Beteiligung an der Börse Stuttgart Digital.Julia SommerfeldAxel Springer SEjulia.sommerfeld@axelspringer.com