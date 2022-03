Saarländischer Ministerpräsident fordert sofortige Spritpreisbremse - Söder für Mehrwertsteuer-Senkung

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 74% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

"Der Durchbruch der Zwei-Euro-Schallmauer an der Zapfsäule ist eine Zumutung für alle, die beruflich auf ihr Kraftfahrzeug angewiesen sind. Hier braucht es eine sofortige Spritpreisbremse", sagte er am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Wegen des "rasanten Preisauftriebs" müssten die Energiesteuern vorübergehend gesenkt werden.

Zudem brauche es eine kurzfristige Absenkung der Mehrwertsteuer auf Spritpreise. "Was in der Corona-Krise bei der Mehrwertsteuer getan wurde, das muss auch in einer Energiepreiskrise möglich sein, um die Menschen zu entlasten", sagte Hans. Natürlich sei klar: "Mittel- bis langfristig müssen wir uns auf steigende Energiepreise einstellen. Klimaschutz gibt es nicht zum Nulltarif. Die aktuellen Gas-, Sprit- und Strompreissteigerungen sind jedoch in keiner Weise verhältnismäßig."

Was die Bundesregierung kürzlich als Entlastungspaket vorgelegt habe, reicht nach Ansicht von Hans "bei weitem nicht aus, um Schieflagen bis weit in die Mittelschicht zu verhindern". Die Normalverdiener und Facharbeiter seien ohnehin schon viel zu sehr belastet. "Es kann nicht sein, dass sich Menschen wegen steigender Energiepreise, gerade in den ländlichen Regionen, Gedanken darüber machen müssen, wie sie in Zukunft auf die Arbeit kommen oder ihre Kinder zum Fußballtraining bringen können, weil sie die Spritpreise nicht mehr zahlen können."

Söder fordert Senkung der Mehrwertsteuer für Benzin

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat angesichts der explodierenden Preise aufgrund des Ukraine-Kriegs eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Benzin gefordert. Nötig sei "eine sofortige Energiepreisbremse insbesondere im Bereich der Kraftstoffe", sagte Söder in München. Die Mehrwertsteuer für Benzin müsse "so schnell wie möglich" von 19 auf 7 Prozent gesenkt werden.

Es sei moralisch nicht zu vertreten, dass der Staat wegen der Mehrwertsteuer, die auf den steigenden Preis drauf komme, nun an der Belastung der Bürger zusätzlich verdiene. Denkbar sei auch eine Senkung der Mehrwertsteuer auf 0 Prozent innerhalb der gesamten Europäischen Union.

Söder sprach sich außerdem für eine längere Laufzeit für Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke aus. "Erst mal nichts abschalten, sondern versuchen, zumindest für eine Übergangszeit das Ganze zu organisieren", so Söder.

