DAX23.588 -1,6%Est505.778 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 -1,8%Nas22.720 +0,1%Bitcoin61.067 +1,4%Euro1,1574 -0,3%Öl91,80 +0,4%Gold5.180 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 Allianz 840400 Bayer BAY001 Greek Organisation of Football Prognostics 765974 Triple Flag Precious Metals A2PYB1
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefer -- Ölreserven freigegeben -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, Tesla, JPMorgan, NIO, Porsche, Nebius, Dünger-Aktien, DroneShield im Fokus
Top News
Jetzt bei Kraken starten und 30 € Willkommensbonus sichern Jetzt bei Kraken starten und 30 € Willkommensbonus sichern
Wende erst nach 2026? Porsche-Aktie nach Prognose-Dämpfer bei Erlösen letztlich schwächer Wende erst nach 2026? Porsche-Aktie nach Prognose-Dämpfer bei Erlösen letztlich schwächer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

Aktien Schweiz schließen belastet vom Ölpreis leichter

11.03.26 17:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ALSO AG
157,40 CHF -7,40 CHF -4,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Avolta (ex Dufry)
47,52 CHF 1,68 CHF 3,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BKW AG
149,50 CHF 0,50 CHF 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Curatis AG
26,00 CHF 8,20 CHF 46,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fundamenta Real Estate AG
18,55 CHF -0,05 CHF -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
71,68 CHF 0,36 CHF 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
79,53 CHF -0,06 CHF -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
121,24 CHF -0,76 CHF -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
330,00 CHF -5,20 CHF -1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vetropack Holding AG Act nom -A-
20,10 CHF -0,20 CHF -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Im Verbund mit den europäischen Börsen hat der schweizerische Aktienmarkt am Mittwoch leichter geschlossen. Die jüngsten Entwicklungen der Konfliktparteien im Nahen Osten ließen nicht auf ein baldiges Kriegsende schließen, auch wenn US-Präsident Trump entsprechende Aussagen wiederholte. Mit dem wieder gestiegenen Ölpreis keimten erneut Stagflationssorgen auf, die die Aktienkurse belasteten. Die Freigabe von 400 Millionen Barrel Öl durch die Internationale Energie-Agentur aus der strategischen Reserve wichtiger Industriestaaten sorgte kaum für einen spürbaren Effekt bei den Rohölpreisen, Analysten warnten vor einem Strohfeuer. Angesichts der inflationstreibenden Ölpreisentwicklung spielten die am Nachmittag veröffentlichten US-Verbraucherpreise keine Rolle.

Wer­bung

Der SMI verlor 0,8 Prozent auf 12.959 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und zwei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 23,51 (zuvor: 26,72) Millionen Aktien.

Die Verluste im Leitindex waren breit gestreut - gegen den Trend stiegen Logitech nach starken Oracle-Zahlen um 0,5 Prozent. Die Berenberg-Analysten sprachen mit Blick auf Roche (-1,6%) von einer durchwachsenen Bilanz bei den jüngsten Schlagzeilen zur Pipeline bei Immunologie und Onkologie. Die Wettbewerberpapiere von Novartis sanken um 0,6 Prozent. Auch die ebenfalls schwer gewichteten Nestle (-0,1%) verbuchten Abgaben.

Harte Fakten gab es nur bei Nebenwerten. Der Kurs des Reisebedarfseinzelhändlers Avolta kletterte nach Zahlenvorlage um 3,7 Prozent. "Wenngleich das Risiko längerer Reiseunterbrechungen im Nahen Osten Unsicherheit für den Ausblick schafft, untermauern die geografische Diversifizierung von Avolta und die sich verbessernde Leistung in Nordamerika die Widerstandsfähigkeit", urteilte Analyst Manuel Lang von Vontobel. RBC hob den Aktienrückkauf als einen zentral positiven Punkt hervor.

Wer­bung

Curatis sprangen um über 46 Prozent nach oben - das Biotechnologie-Unternehmen gab eine exklusive Lizenz- und Entwicklungsvereinbarung mit Neupharma für den japanischen Markt bekannt. Geschäftszahlen legten zudem BKW (+0,3%), Vetropack (-1%) und Fundamenta Real Estate (-0,3%) vor. Nach einer Abstufung auf "Neutral" durch die UBS verbilligten sich Also um 4,5 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2026 12:47 ET (16:47 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf ALSO

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ALSO

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Novartis AG (Spons. ADRS)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novartis AG (Spons. ADRS)

DatumRatingAnalyst
10.11.2016Novartis BuyArgus Research Company
10.10.2016Novartis BuyChardan Capital Markets
20.09.2016Novartis BuyChardan Capital Markets
01.03.2013Novartis verkaufenVontobel Research
29.01.2013Novartis haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
DatumRatingAnalyst
10.11.2016Novartis BuyArgus Research Company
10.10.2016Novartis BuyChardan Capital Markets
20.09.2016Novartis BuyChardan Capital Markets
06.01.2010Novartis "buy"SEB AG
22.10.2009Novartis buySEB AG
DatumRatingAnalyst
29.01.2013Novartis haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
24.01.2013Novartis haltenFrankfurter Tagesdienst
DatumRatingAnalyst
01.03.2013Novartis verkaufenVontobel Research
24.01.2013Novartis verkaufenVontobel Research
23.01.2013Novartis verkaufenVontobel Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG (Spons. ADRS) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen