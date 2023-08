Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

Aktuelle Rohstoffkurse

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel

Im Plus präsentierte sich um 10:10 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell0,15 Prozent höher bei 1.945,45 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 1.942,61 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Silberpreis Verluste. Um 10:09 Uhr fällt der Silberpreis um -0,49 Prozent auf 24,55 US-Dollar. Am Vortag standen noch 24,67 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 982,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,41 Prozent im Vergleich zum Vortag (978,50 US-Dollar).

Indessen verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,69 Prozent auf 1.233,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.225,00 US-Dollar.

Zudem steigt der Ölpreis (Brent). Um 0,16 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 10:00 Uhr auf 86,11 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 85,86 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,28 Prozent auf 81,95 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (WTI)-Kurs noch bei 81,63 US-Dollar.

Währenddessen legt der Maispreis um 0,33 Prozent auf 4,63 US-Dollar zu. Gestern war der Maispreis noch 4,62 US-Dollar wert.

Nach 423,00 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Donnerstagvormittag um -0,45 Prozent auf 420,00 US-Dollar gesunken.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,66 US-Dollar) geht es um 0,32 Prozent auf 0,66 US-Dollar nach oben.

Derweil geht es für den Zuckerpreis bergauf. Der Zuckerpreis steigt 0,12 Prozent auf 0,25 US-Dollar, nach 0,25 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,53 Prozent auf 2,79 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,80 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Heizölpreis um -0,32 Prozent auf 81,63 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Heizölpreis bei 81,89 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net