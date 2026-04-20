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Rohstoffpreise aktuell

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

21.04.26 20:43 Uhr
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co. | finanzen.net

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.542,05 USD -55,07 USD -1,53%
News
Baumwolle
0,78 USD 0,01 USD 0,85%
News
Bleipreis
1.932,40 USD -16,20 USD -0,83%
News
Dieselpreis Benzin
2,13 EUR -0,01 EUR -0,33%
News
EEX Strompreis Phelix DE
93,55 EUR 0,55 EUR 0,59%
News
Erdgaspreis - TTF
42,74 EUR 2,22 EUR 5,47%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,70 USD 0,01 USD 0,22%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.709,79 USD -111,05 USD -2,30%
News
Haferpreis
3,25 USD 0,03 USD 0,77%
News
Heizölpreis
97,48 USD 3,96 USD 4,24%
News
Holzpreis
578,50 USD -7,00 USD -1,20%
News
Kaffeepreis
2,89 USD -0,03 USD -1,10%
News
Kakaopreis
2.421,00 GBP -47,00 GBP -1,90%
News
Kohlepreis
102,25 USD 0,85 USD 0,84%
News
Kupferpreis
13.163,00 USD 14,15 USD 0,11%
News
Lebendrindpreis
2,48 USD -0,02 USD -0,83%
News
Mageres Schwein Preis
0,95 USD 0,01 USD 1,19%
News
Maispreis
4,54 USD 0,02 USD 0,39%
News
Mastrindpreis
3,66 USD -0,03 USD -0,69%
News
Milchpreis
16,85 USD USD
News
Naphthapreis (European)
894,79 USD 20,36 USD 2,33%
News
Nickelpreis
17.971,00 USD -393,00 USD -2,14%
News
Ölpreis (Brent)
98,01 USD 4,21 USD 4,49%
News
Ölpreis (WTI)
88,64 USD -0,97 USD -1,08%
News
Orangensaftpreis
1,70 USD -0,05 USD -2,58%
News
Palladiumpreis
1.543,50 USD -13,50 USD -0,87%
News
Palmölpreis
4.492,00 MYR 37,00 MYR 0,83%
News
Platinpreis
2.035,00 USD -42,00 USD -2,02%
News
Rapspreis
508,00 EUR 2,50 EUR 0,49%
News
Reispreis
10,99 USD -0,05 USD -0,41%
News
Silberpreis
76,85 USD -3,08 USD -3,85%
News
Sojabohnenmehlpreis
325,40 USD 0,30 USD 0,09%
News
Sojabohnenölpreis
0,72 USD 0,02 USD 3,56%
News
Sojabohnenpreis
11,74 USD 0,09 USD 0,73%
News
Super Benzin
2,05 EUR -0,00 EUR -0,05%
News
Weizenpreis
194,00 EUR 1,50 EUR 0,78%
News
Zinkpreis
3.429,35 USD -9,00 USD -0,26%
News
Zinnpreis
50.224,00 USD 575,00 USD 1,16%
News
Zuckerpreis
0,13 USD USD -0,30%
News

Der Goldpreis ging um 20:40 Uhr um -2,47 Prozent auf 4.701,66 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.820,84 US-Dollar.

Daneben wertet der Silberpreis um 20:40 Uhr ab. Es geht -4,18 Prozent auf 76,59 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 79,93 US-Dollar stand.

Mit dem Platinpreis geht es indes nach unten. Der Platinpreis gibt -2,24 Prozent auf 2.030,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2.077,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verringert sich der Palladiumpreis um -1,12 Prozent auf 1.539,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.557,00 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 98,40 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (93,80 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 4,90 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Abschläge in Höhe von -0,12 Prozent auf 89,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 89,61 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Baumwolle am Dienstagabend hinzu. Um 0,85 Prozent auf 0,78 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,78 US-Dollar.

Nach 3,23 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Dienstagabend um 0,77 Prozent auf 3,25 US-Dollar gestiegen.

Daneben präsentiert sich der Kaffeepreis mit Verlusten. Um 19:30 Uhr notiert der Kaffeepreis -1,10 Prozent niedriger bei 2,89 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 2,92 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Lebendrindpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2,50 US-Dollar) geht es um -0,83 Prozent auf 2,48 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit kann der Maispreis Gewinne verbuchen. Um 20:20 Uhr steigt der Maispreis um 0,39 Prozent auf 4,54 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,52 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Mastrindpreis Verluste. Um 20:05 Uhr fällt der Mastrindpreis um -0,69 Prozent auf 3,66 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,69 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Orangensaftpreis um -2,58 Prozent auf 1,70 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Orangensaftpreis bei 1,74 US-Dollar.

Zudem steigt der Sojabohnenpreis. Um 0,73 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 20:20 Uhr auf 11,74 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 11,66 US-Dollar lag.

Zudem gewinnt der Sojabohnenmehlpreis am Dienstagabend hinzu. Um 0,09 Prozent auf 325,40 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 325,10 US-Dollar.

Nach 0,70 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Dienstagabend um 3,56 Prozent auf 0,72 US-Dollar gestiegen.

Nach 0,13 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Dienstagabend um -0,30 Prozent auf 0,13 US-Dollar gesunken.

Indes gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas hinzu. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 2,69 US-Dollar am Vortag auf 2,70 US-Dollar nach oben (+0,41Prozent).

In der Zwischenzeit kann der Mageres Schwein Preis Gewinne verbuchen. Um 20:05 Uhr steigt der Mageres Schwein Preis um 1,19 Prozent auf 0,95 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,94 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der Milchpreis kaum von der Stelle. Um 20:10 Uhr werden 16,85 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Heizölpreis um 5,37 Prozent auf 98,54 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 93,52 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben präsentiert sich der Kohlepreis mit einem Kursgewinn. Um 19:53 Uhr notiert der Kohlepreis 0,84 Prozent stärker bei 102,25 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 101,40 US-Dollar.

Mit dem Reispreis geht es indes nach unten. Der Reispreis gibt -0,41 Prozent auf 10,99 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 11,04 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen wird der Holzpreis bei 578,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,20 Prozent im Vergleich zum Vortag (585,50 US-Dollar).

Zudem steigt der Erdgaspreis - TTF. Um 5,47 Prozent verstärkt sich der Erdgaspreis - TTF um 18:59 Uhr auf 42,74 Euro, nachdem der Preis am Vortag noch bei 40,53 Euro lag.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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