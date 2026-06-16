Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

Rohstoffe an der Börse

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Um 20:40 Uhr stand der Goldpreis bei 4.303,16 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Abend -0,65 Prozent niedriger als am Vortag (4.331,33 US-Dollar).

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Mit dem Silberpreis geht es indes nach unten. Der Silberpreis gibt -1,00 Prozent auf 69,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 70,20 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Platinpreis um -2,42 Prozent auf 1.770,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Platinpreis bei 1.814,50 US-Dollar.

Nach 1.367,50 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Mittwochabend um -1,76 Prozent auf 1.343,50 US-Dollar gesunken.

Währenddessen legt der Ölpreis (Brent) um 0,45 Prozent auf 79,70 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (Brent) noch 79,34 US-Dollar wert.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 0,88 Prozent auf 76,72 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 76,05 US-Dollar.

Indes gewinnt der Baumwolle hinzu. Für den Baumwolle geht es nach 0,75 US-Dollar am Vortag auf 0,77 US-Dollar nach oben (+2,52Prozent).

Indessen verstärkt sich der Haferpreis um 0,66 Prozent auf 3,07 US-Dollar. Am Vortag notierte der Haferpreis bei 3,05 US-Dollar.

Derweil geht es für den Kaffeepreis bergauf. Der Kaffeepreis steigt 0,22 Prozent auf 2,78 US-Dollar, nach 2,77 US-Dollar am Vortag.

Zudem gewinnt der Lebendrindpreis am Mittwochabend hinzu. Um 0,24 Prozent auf 2,56 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Lebendrindpreis bei 2,55 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Maispreis mit einem Kursgewinn. Um 20:20 Uhr notiert der Maispreis 1,81 Prozent stärker bei 4,21 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 4,14 US-Dollar.

Nach 3,67 US-Dollar am Vortag ist der Mastrindpreis am Mittwochabend um 0,15 Prozent auf 3,67 US-Dollar gestiegen.

Zudem steigt der Orangensaftpreis. Um 0,81 Prozent verstärkt sich der Orangensaftpreis um 20:00 Uhr auf 1,49 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1,48 US-Dollar lag.

Mit dem Sojabohnenpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenpreis gewinnt 0,31 Prozent auf 11,34 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 11,30 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenmehlpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:20 Uhr notiert der Sojabohnenmehlpreis 0,03 Prozent stärker bei 304,90 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 304,80 US-Dollar.

Nach 0,73 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Mittwochabend um -1,71 Prozent auf 0,72 US-Dollar gesunken.

Mit dem Zuckerpreis geht es indes nordwärts. Der Zuckerpreis gewinnt 0,22 Prozent auf 0,14 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,14 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -2,04 Prozent auf 3,17 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,24 US-Dollar.

Mit dem Mageres Schwein Preis geht es indes nach unten. Der Mageres Schwein Preis gibt -0,21 Prozent auf 0,95 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,95 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Milchpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 15,99 US-Dollar lag, wird der Milchpreis um 20:10 Uhr auf 15,99 US-Dollar beziffert.

Derweil notiert der Heizölpreis bei 84,27 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (83,74 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,63 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Kohlepreis um 0,44 Prozent auf 126,05 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kohlepreis bei 125,50 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Reispreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (11,84 US-Dollar) geht es um 0,80 Prozent auf 11,94 US-Dollar nach oben.

Zudem gewinnt der Holzpreis am Mittwochabend hinzu. Um 0,08 Prozent auf 631,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Holzpreis bei 631,00 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - TTF um -1,02 Prozent auf 41,54 Euro. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - TTF bei 41,97 Euro.

Redaktion finanzen.net