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Rohstoffpreise aktuell

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

14.07.26 20:43 Uhr
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co. | finanzen.net

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.145,80 USD -0,72 USD -0,02%
News
Baumwolle
0,80 USD USD -0,29%
News
Bleipreis
1.830,85 USD -20,00 USD -1,08%
News
Dieselpreis Benzin
2,02 EUR 0,01 EUR 0,25%
News
EEX Strompreis Phelix DE
105,60 EUR 3,00 EUR 2,92%
News
Erdgaspreis - TTF
52,82 EUR 1,82 EUR 3,56%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,92 USD 0,02 USD 0,66%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.056,45 USD 54,60 USD 1,36%
News
Haferpreis
2,93 USD -0,09 USD -2,82%
News
Heizölpreis
106,46 USD 5,55 USD 5,50%
News
Holzpreis
618,00 USD -1,50 USD -0,24%
News
Kaffeepreis
3,37 USD -0,04 USD -1,23%
News
Kakaopreis
4.275,00 GBP -19,00 GBP -0,44%
News
Kohlepreis
119,00 USD -0,50 USD -0,42%
News
Kupferpreis
13.460,35 USD 108,85 USD 0,82%
News
Lebendrindpreis
2,32 USD -0,03 USD -1,34%
News
Mageres Schwein Preis
0,95 USD USD 0,50%
News
Maispreis
4,34 USD -0,04 USD -0,91%
News
Mastrindpreis
3,50 USD -0,05 USD -1,33%
News
Milchpreis
15,76 USD -0,01 USD -0,06%
News
Naphthapreis (European)
708,19 USD 28,34 USD 4,17%
News
Nickelpreis
16.403,50 USD -0,50 USD
News
Ölpreis (Brent)
85,24 USD 1,94 USD 2,33%
News
Ölpreis (WTI)
79,68 USD 1,54 USD 1,97%
News
Orangensaftpreis
1,40 USD -0,02 USD -1,61%
News
Palladiumpreis
1.309,00 USD 57,50 USD 4,59%
News
Palmölpreis
4.515,00 MYR 45,00 MYR 1,01%
News
Platinpreis
1.636,50 USD 28,00 USD 1,74%
News
Rapspreis
527,00 EUR 9,25 EUR 1,79%
News
Reispreis
13,15 USD -0,02 USD -0,15%
News
Silberpreis
58,77 USD 1,10 USD 1,91%
News
Sojabohnenmehlpreis
319,60 USD 2,80 USD 0,88%
News
Sojabohnenölpreis
0,73 USD USD
News
Sojabohnenpreis
12,07 USD 0,05 USD 0,44%
News
Super Benzin
2,04 EUR 0,00 EUR 0,20%
News
Weizenpreis
214,75 EUR 0,75 EUR 0,35%
News
Zinkpreis
3.570,60 USD -31,05 USD -0,86%
News
Zinnpreis
52.701,50 USD 150,50 USD 0,29%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 0,88%
News

Der Goldpreis kletterte um 20:40 Uhr um 1,26 Prozent auf 4.052,42 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.001,85 US-Dollar.

Daneben wertet der Silberpreis um 20:41 Uhr auf. Es geht 1,60 Prozent auf 58,59 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 57,67 US-Dollar stand.

Mit dem Platinpreis geht es indes nordwärts. Der Platinpreis gewinnt 1,46 Prozent auf 1.632,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.608,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verstärkt sich der Palladiumpreis um 4,43 Prozent auf 1.307,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.251,50 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 84,85 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (83,30 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,86 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Zugewinne in Höhe von 1,97 Prozent auf 79,68 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 78,14 US-Dollar.

Zudem gibt der Baumwolle am Dienstagabend nach. Um -0,29 Prozent auf 0,80 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,80 US-Dollar.

Nach 3,01 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Dienstagabend um -2,82 Prozent auf 2,93 US-Dollar gesunken.

Daneben präsentiert sich der Kaffeepreis mit Verlusten. Um 19:30 Uhr notiert der Kaffeepreis -1,23 Prozent niedriger bei 3,37 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,41 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Lebendrindpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2,35 US-Dollar) geht es um -1,34 Prozent auf 2,32 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Maispreis Verluste. Um 19:02 Uhr fällt der Maispreis um -0,91 Prozent auf 4,34 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,38 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Mastrindpreis Verluste. Um 20:05 Uhr fällt der Mastrindpreis um -1,33 Prozent auf 3,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,54 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Orangensaftpreis um -1,61 Prozent auf 1,40 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Orangensaftpreis bei 1,43 US-Dollar.

Zudem steigt der Sojabohnenpreis. Um 0,44 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 19:02 Uhr auf 12,07 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 12,02 US-Dollar lag.

Zudem gewinnt der Sojabohnenmehlpreis am Dienstagabend hinzu. Um 0,88 Prozent auf 319,60 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 316,80 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Sojabohnenölpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 0,73 US-Dollar lag, wird der Sojabohnenölpreis um 19:02 Uhr auf 0,73 US-Dollar beziffert.

Nach 0,15 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Dienstagabend um 0,88 Prozent auf 0,15 US-Dollar gestiegen.

Indes gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas hinzu. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 2,90 US-Dollar am Vortag auf 2,91 US-Dollar nach oben (+0,59Prozent).

In der Zwischenzeit kann der Mageres Schwein Preis Gewinne verbuchen. Um 20:05 Uhr steigt der Mageres Schwein Preis um 0,50 Prozent auf 0,95 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,95 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Milchpreis bei 15,76 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,06 Prozent im Vergleich zum Vortag (15,77 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Heizölpreis um 5,50 Prozent auf 106,46 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 100,91 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben präsentiert sich der Reispreis mit Verlusten. Um 19:02 Uhr notiert der Reispreis -0,15 Prozent niedriger bei 13,15 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 13,17 US-Dollar.

Mit dem Holzpreis geht es indes nach unten. Der Holzpreis gibt -0,08 Prozent auf 619,00 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 619,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - TTF bei 52,82 Euro gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 3,56 Prozent im Vergleich zum Vortag (51,01 Euro).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

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