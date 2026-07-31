Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.
Werte in diesem Artikel
Kaum verändert zeigt sich am Vormittag der Goldpreis. Der Preis belief sich um 10:10 Uhr auf 4.042,68 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.042,68 US-Dollar.
Zudem bewegt sich der Silberpreis seitwärts. Um 09:00 Uhr wurde ein Preis von 57,66 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Silberpreis bei 57,66 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich der Platinpreis kaum. Am Samstagvormittag lag der Platinpreis bei 1.651,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.651,50 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Samstagvormittag lag der Palladiumpreis bei 1.279,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.279,50 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
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