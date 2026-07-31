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Commodities im Blick

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,184.00 USD -11.50 USD -0.36 %
News
Baumwolle
0.81 USD 0.01 USD 1.37 %
News
Bleipreis
1,851.50 USD -11.50 USD -0.62 %
News
Dieselpreis Benzin
2.21 EUR 0.01 EUR 0.32 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
109.97 EUR 0.09 EUR 0.08 %
News
Erdgaspreis - TTF
58.25 EUR -0.23 EUR -0.39 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.75 USD -0.01 USD -0.4 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,042.68 USD 0.00 USD 0 %
News
Haferpreis
3.10 USD -0.02 USD -0.56 %
News
Heizölpreis
108.84 USD -2.38 USD -2.14 %
News
Holzpreis
613.50 USD -11.50 USD -1.84 %
News
Kaffeepreis
3.32 USD 0.09 USD 2.8 %
News
Kakaopreis
4,011.00 GBP 201.00 GBP 5.28 %
News
Kohlepreis
120.10 USD -0.15 USD -0.12 %
News
Kupferpreis
13,834.00 USD 39.00 USD 0.28 %
News
Lebendrindpreis
2.32 USD 0.00 USD 0.15 %
News
Mageres Schwein Preis
0.99 USD 0.00 USD 0.36 %
News
Maispreis
4.41 USD -0.05 USD -1.18 %
News
Mastrindpreis
3.48 USD 0.01 USD 0.32 %
News
Milchpreis
15.67 USD 0.03 USD 0.19 %
News
Naphthapreis (European)
742.13 USD 0.70 USD 0.09 %
News
Nickelpreis
17,100.00 USD 155.00 USD 0.91 %
News
Ölpreis (Brent)
90.12 USD 1.09 USD 1.22 %
News
Ölpreis (WTI)
84.67 USD 1.08 USD 1.29 %
News
Orangensaftpreis
1.55 USD 0.09 USD 6.13 %
News
Palladiumpreis
1,279.50 USD 0.00 USD 0 %
News
Palmölpreis
4,531.00 MYR -23.00 MYR -0.51 %
News
Platinpreis
1,651.50 USD 0.00 USD 0 %
News
Rapspreis
486.75 EUR -3.50 EUR -0.71 %
News
Reispreis
13.99 USD 0.23 USD 1.63 %
News
Silberpreis
57.66 USD 0.00 USD 0 %
News
Sojabohnenmehlpreis
311.00 USD -3.10 USD -0.99 %
News
Sojabohnenölpreis
0.67 USD -0.01 USD -1.8 %
News
Sojabohnenpreis
11.71 USD -0.07 USD -0.55 %
News
Super Benzin
2.13 EUR 0.00 EUR 0.19 %
News
Weizenpreis
227.75 EUR 1.25 EUR 0.55 %
News
Zinkpreis
3,710.50 USD 48.50 USD 1.32 %
News
Zinnpreis
54,660.00 USD 535.00 USD 0.99 %
News
Zuckerpreis
0.15 USD 0.00 USD 1.59 %
News

Kaum verändert zeigt sich am Vormittag der Goldpreis. Der Preis belief sich um 10:10 Uhr auf 4.042,68 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.042,68 US-Dollar.

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Zudem bewegt sich der Silberpreis seitwärts. Um 09:00 Uhr wurde ein Preis von 57,66 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Silberpreis bei 57,66 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Platinpreis kaum. Am Samstagvormittag lag der Platinpreis bei 1.651,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.651,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Samstagvormittag lag der Palladiumpreis bei 1.279,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.279,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pete Saloutos / Shutterstock.com

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