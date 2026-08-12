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Fokus Rohstoffpreise

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,238.37 USD -36.13 USD -1.1 %
News
Baumwolle
0.83 USD 0.00 USD -0.45 %
News
Bleipreis
1,846.00 USD -10.00 USD -0.54 %
News
Dieselpreis Benzin
2.26 EUR 0.01 EUR 0.4 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
111.50 EUR -0.10 EUR -0.09 %
News
Erdgaspreis - TTF
61.03 EUR 6.25 EUR 11.4 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.64 USD -0.09 USD -3.33 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,396.36 USD 19.75 USD 0.45 %
News
Haferpreis
3.26 USD 0.03 USD 0.77 %
News
Heizölpreis
113.33 USD 0.26 USD 0.23 %
News
Holzpreis
568.00 USD -1.00 USD -0.18 %
News
Kaffeepreis
3.48 USD 0.10 USD 2.91 %
News
Kakaopreis
4,100.00 GBP -24.00 GBP -0.58 %
News
Kohlepreis
122.60 USD 0.70 USD 0.57 %
News
Kupferpreis
14,542.50 USD 258.00 USD 1.81 %
News
Lebendrindpreis
2.24 USD -0.03 USD -1.15 %
News
Mageres Schwein Preis
0.95 USD 0.00 USD -0.08 %
News
Maispreis
4.61 USD 0.02 USD 0.44 %
News
Mastrindpreis
3.41 USD -0.02 USD -0.58 %
News
Milchpreis
16.55 USD 0.01 USD 0.06 %
News
Naphthapreis (European)
741.72 USD 14.87 USD 2.05 %
News
Nickelpreis
16,575.00 USD -110.00 USD -0.66 %
News
Ölpreis (Brent)
89.13 USD 0.61 USD 0.69 %
News
Ölpreis (WTI)
82.67 USD 0.27 USD 0.33 %
News
Orangensaftpreis
1.45 USD 0.06 USD 3.94 %
News
Palladiumpreis
1,334.00 USD 17.50 USD 1.33 %
News
Palmölpreis
4,530.00 MYR 20.00 MYR 0.44 %
News
Platinpreis
1,756.00 USD 2.50 USD 0.14 %
News
Rapspreis
546.00 EUR 5.00 EUR 0.92 %
News
Reispreis
14.04 USD 0.06 USD 0.39 %
News
Silberpreis
65.54 USD 0.86 USD 1.33 %
News
Sojabohnenmehlpreis
310.30 USD 0.10 USD 0.03 %
News
Sojabohnenölpreis
0.70 USD 0.00 USD 0.49 %
News
Sojabohnenpreis
11.81 USD 0.03 USD 0.28 %
News
Super Benzin
2.18 EUR 0.01 EUR 0.28 %
News
Weizenpreis
228.50 EUR 7.50 EUR 3.39 %
News
Zinkpreis
3,763.05 USD -42.45 USD -1.12 %
News
Zinnpreis
56,050.00 USD 101.00 USD 0.18 %
News
Zuckerpreis
0.17 USD 0.00 USD 1.75 %
News

Der Goldpreis kletterte um 10:10 Uhr um 0,52 Prozent auf 4.399,18 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.376,61 US-Dollar.

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Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:10 Uhr notiert der Silberpreis 1,35 Prozent stärker bei 65,55 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 64,68 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis nordwärts. Um 10:08 Uhr steht ein Plus von 0,48 Prozent auf 1.762,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Platinpreis-Kurs noch bei 1.753,50 US-Dollar.

Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 1,79 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 10:10 Uhr auf 1.340,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.316,50 US-Dollar lag.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,07 Prozent auf 88,58 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 88,52 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Ölpreis (WTI) um -0,30 Prozent auf 82,15 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 82,40 US-Dollar.

Mit dem Haferpreis geht es indes nordwärts. Der Haferpreis gewinnt 1,08 Prozent auf 3,27 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,24 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,27 Prozent auf 4,60 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Maispreis-Kurs noch bei 4,59 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Montagvormittag hinzu. Um 0,28 Prozent auf 11,81 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 11,78 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 10:00 Uhr auf. Es geht 0,32 Prozent auf 311,20 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 310,20 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenölpreis Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Sojabohnenölpreis um 0,19 Prozent auf 0,70 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,69 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,17 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,42 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,17 US-Dollar).

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -3,26 Prozent auf 2,64 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,73 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Heizölpreis kaum vom Fleck. Nach 113,07 US-Dollar am Vortag, tendiert der Heizölpreis um 10:06 Uhr bei 113,07 US-Dollar.

Indes gewinnt der Kohlepreis hinzu. Für den Kohlepreis geht es nach 121,90 US-Dollar am Vortag auf 122,60 US-Dollar nach oben (+0,57Prozent).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

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