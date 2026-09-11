Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

Rohstoffpreise aktuell

11.09.26 20:43 Uhr

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Der Goldpreis kletterte um 20:40 Uhr um 0,69 Prozent auf 4.347,12 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.317,30 US-Dollar.

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Daneben wertet der Silberpreis um 20:40 Uhr auf. Es geht 1,10 Prozent auf 64,27 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 63,57 US-Dollar stand.

Mit dem Platinpreis geht es indes nach unten. Der Platinpreis gibt -0,19 Prozent auf 1.794,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.798,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verstärkt sich der Palladiumpreis um 2,06 Prozent auf 1.312,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.285,50 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 104,74 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (107,63 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,69 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Abschläge in Höhe von -2,39 Prozent auf 100,03 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 102,48 US-Dollar.

Zudem gibt der Baumwolle am Freitagabend nach. Um -2,67 Prozent auf 0,82 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,85 US-Dollar.

Nach 3,54 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Freitagabend um 0,49 Prozent auf 3,56 US-Dollar gestiegen.

Daneben präsentiert sich der Kaffeepreis mit Verlusten. Um 19:30 Uhr notiert der Kaffeepreis -0,52 Prozent niedriger bei 3,14 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,15 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Lebendrindpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,18 US-Dollar) geht es um 0,83 Prozent auf 2,20 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Maispreis Verluste. Um 20:15 Uhr fällt der Maispreis um -0,73 Prozent auf 5,10 US-Dollar. Am Vortag standen noch 5,14 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann der Mastrindpreis Gewinne verbuchen. Um 20:05 Uhr steigt der Mastrindpreis um 1,59 Prozent auf 3,38 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,33 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Orangensaftpreis um 15,51 Prozent auf 1,45 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 1,26 US-Dollar.

Zudem fällt der Sojabohnenpreis. Um -2,72 Prozent reduziert sich der Sojabohnenpreis um 20:15 Uhr auf 12,80 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenpreis am Vortag noch bei 13,16 US-Dollar lag.

Zudem gewinnt der Sojabohnenmehlpreis am Freitagabend hinzu. Um 0,14 Prozent auf 349,30 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 348,80 US-Dollar.

Nach 0,71 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Freitagabend um -3,18 Prozent auf 0,69 US-Dollar gesunken.

Nach 0,19 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Freitagabend um -3,10 Prozent auf 0,18 US-Dollar gesunken.

Indes gibt der Erdgaspreis - Natural Gas nach. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 2,83 US-Dollar am Vortag auf 2,83 US-Dollar nach unten (--0,14 Prozent).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Mageres Schwein Preis Verluste. Um 20:05 Uhr fällt der Mageres Schwein Preis um -1,83 Prozent auf 0,82 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,83 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Milchpreis bei 16,15 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,31 Prozent im Vergleich zum Vortag (16,20 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Heizölpreis um -1,98 Prozent auf 131,03 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 133,67 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben präsentiert sich der Reispreis mit einem Kursgewinn. Um 20:17 Uhr notiert der Reispreis 0,16 Prozent stärker bei 15,66 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 15,63 US-Dollar.

Mit dem Holzpreis geht es indes nach unten. Der Holzpreis gibt -0,26 Prozent auf 577,00 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 578,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - TTF bei 80,10 Euro gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -3,22 Prozent im Vergleich zum Vortag (82,77 Euro).

Redaktion finanzen.net