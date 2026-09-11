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Rohstoffpreise aktuell

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,317.00 USD -29.60 USD -0.88 %
News
Baumwolle
0.82 USD -0.02 USD -2.67 %
News
Bleipreis
1,870.35 USD -0.30 USD -0.02 %
News
Dieselpreis Benzin
2.35 EUR 0.00 EUR 0.09 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
144.15 EUR 5.15 EUR 3.71 %
News
Erdgaspreis - TTF
80.10 EUR -2.67 EUR -3.22 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.83 USD 0.00 USD -0.07 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,345.60 USD 28.30 USD 0.66 %
News
Haferpreis
3.56 USD 0.02 USD 0.49 %
News
Heizölpreis
131.56 USD -2.11 USD -1.58 %
News
Holzpreis
577.00 USD -1.50 USD -0.26 %
News
Kaffeepreis
3.14 USD -0.02 USD -0.52 %
News
Kakaopreis
4,114.00 GBP -39.00 GBP -0.94 %
News
Kohlepreis
138.60 USD -2.15 USD -1.53 %
News
Kupferpreis
14,388.85 USD -282.30 USD -1.92 %
News
Lebendrindpreis
2.20 USD 0.02 USD 0.83 %
News
Mageres Schwein Preis
0.82 USD -0.02 USD -1.83 %
News
Maispreis
5.10 USD -0.04 USD -0.73 %
News
Mastrindpreis
3.38 USD 0.05 USD 1.59 %
News
Milchpreis
16.15 USD -0.05 USD -0.31 %
News
Naphthapreis (European)
867.29 USD 30.54 USD 3.65 %
News
Nickelpreis
16,624.00 USD -45.00 USD -0.27 %
News
Ölpreis (Brent)
104.43 USD -3.20 USD -2.97 %
News
Ölpreis (WTI)
100.39 USD -2.09 USD -2.04 %
News
Orangensaftpreis
1.45 USD 0.20 USD 15.51 %
News
Palladiumpreis
1,311.50 USD 26.00 USD 2.02 %
News
Palmölpreis
4,550.00 MYR -48.00 MYR -1.04 %
News
Platinpreis
1,794.50 USD -3.50 USD -0.19 %
News
Rapspreis
559.75 EUR 2.50 EUR 0.45 %
News
Reispreis
15.66 USD 0.03 USD 0.16 %
News
Silberpreis
64.23 USD 0.66 USD 1.04 %
News
Sojabohnenmehlpreis
349.30 USD 0.50 USD 0.14 %
News
Sojabohnenölpreis
0.69 USD -0.02 USD -3.18 %
News
Sojabohnenpreis
12.80 USD -0.36 USD -2.72 %
News
Super Benzin
2.26 EUR -0.02 EUR -0.70 %
News
Weizenpreis
234.25 EUR 0.00 EUR 0 %
News
Zinkpreis
4,103.85 USD -81.30 USD -1.94 %
News
Zinnpreis
54,750.00 USD -245.00 USD -0.45 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD -0.01 USD -3.1 %
News

Der Goldpreis kletterte um 20:40 Uhr um 0,69 Prozent auf 4.347,12 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.317,30 US-Dollar.

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Daneben wertet der Silberpreis um 20:40 Uhr auf. Es geht 1,10 Prozent auf 64,27 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 63,57 US-Dollar stand.

Mit dem Platinpreis geht es indes nach unten. Der Platinpreis gibt -0,19 Prozent auf 1.794,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.798,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verstärkt sich der Palladiumpreis um 2,06 Prozent auf 1.312,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.285,50 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 104,74 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (107,63 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,69 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Abschläge in Höhe von -2,39 Prozent auf 100,03 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 102,48 US-Dollar.

Zudem gibt der Baumwolle am Freitagabend nach. Um -2,67 Prozent auf 0,82 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,85 US-Dollar.

Nach 3,54 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Freitagabend um 0,49 Prozent auf 3,56 US-Dollar gestiegen.

Daneben präsentiert sich der Kaffeepreis mit Verlusten. Um 19:30 Uhr notiert der Kaffeepreis -0,52 Prozent niedriger bei 3,14 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,15 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Lebendrindpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,18 US-Dollar) geht es um 0,83 Prozent auf 2,20 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Maispreis Verluste. Um 20:15 Uhr fällt der Maispreis um -0,73 Prozent auf 5,10 US-Dollar. Am Vortag standen noch 5,14 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann der Mastrindpreis Gewinne verbuchen. Um 20:05 Uhr steigt der Mastrindpreis um 1,59 Prozent auf 3,38 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,33 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Orangensaftpreis um 15,51 Prozent auf 1,45 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 1,26 US-Dollar.

Zudem fällt der Sojabohnenpreis. Um -2,72 Prozent reduziert sich der Sojabohnenpreis um 20:15 Uhr auf 12,80 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenpreis am Vortag noch bei 13,16 US-Dollar lag.

Zudem gewinnt der Sojabohnenmehlpreis am Freitagabend hinzu. Um 0,14 Prozent auf 349,30 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 348,80 US-Dollar.

Nach 0,71 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Freitagabend um -3,18 Prozent auf 0,69 US-Dollar gesunken.

Nach 0,19 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Freitagabend um -3,10 Prozent auf 0,18 US-Dollar gesunken.

Indes gibt der Erdgaspreis - Natural Gas nach. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 2,83 US-Dollar am Vortag auf 2,83 US-Dollar nach unten (--0,14 Prozent).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Mageres Schwein Preis Verluste. Um 20:05 Uhr fällt der Mageres Schwein Preis um -1,83 Prozent auf 0,82 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,83 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Milchpreis bei 16,15 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,31 Prozent im Vergleich zum Vortag (16,20 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Heizölpreis um -1,98 Prozent auf 131,03 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 133,67 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben präsentiert sich der Reispreis mit einem Kursgewinn. Um 20:17 Uhr notiert der Reispreis 0,16 Prozent stärker bei 15,66 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 15,63 US-Dollar.

Mit dem Holzpreis geht es indes nach unten. Der Holzpreis gibt -0,26 Prozent auf 577,00 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 578,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - TTF bei 80,10 Euro gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -3,22 Prozent im Vergleich zum Vortag (82,77 Euro).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

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