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Aktuelle Rohstoffkurse

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,281.55 USD -2.75 USD -0.08 %
News
Baumwolle
0.80 USD 0.02 USD 3.19 %
News
Bleipreis
1,868.00 USD 6.85 USD 0.37 %
News
Dieselpreis Benzin
2.46 EUR 0.01 EUR 0.33 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
143.50 EUR 4.25 EUR 3.05 %
News
Erdgaspreis - TTF
74.25 EUR -5.64 EUR -7.05 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.83 USD -0.08 USD -2.85 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,347.58 USD -32.47 USD -0.74 %
News
Haferpreis
4.09 USD 0.03 USD 0.62 %
News
Heizölpreis
129.71 USD -3.96 USD -2.96 %
News
Holzpreis
535.00 USD -2.00 USD -0.37 %
News
Kaffeepreis
2.76 USD -0.18 USD -6.16 %
News
Kakaopreis
3,961.00 GBP 27.00 GBP 0.69 %
News
Kohlepreis
135.25 USD -1.80 USD -1.31 %
News
Kupferpreis
14,528.75 USD 528.35 USD 3.77 %
News
Lebendrindpreis
2.21 USD 0.05 USD 2.42 %
News
Mageres Schwein Preis
0.78 USD 0.00 USD 0.13 %
News
Maispreis
5.43 USD 0.16 USD 2.94 %
News
Mastrindpreis
3.38 USD 0.04 USD 1.27 %
News
Milchpreis
16.16 USD 0.00 USD 0 %
News
Naphthapreis (European)
848.58 USD -1.09 USD -0.13 %
News
Nickelpreis
16,054.00 USD -116.00 USD -0.72 %
News
Ölpreis (Brent)
100.49 USD -3.38 USD -3.25 %
News
Ölpreis (WTI)
95.78 USD -4.52 USD -4.51 %
News
Orangensaftpreis
1.49 USD 0.08 USD 5.46 %
News
Palladiumpreis
1,310.00 USD 1.00 USD 0.08 %
News
Palmölpreis
4,689.00 MYR -10.00 MYR -0.21 %
News
Platinpreis
1,808.00 USD 6.50 USD 0.36 %
News
Rapspreis
548.25 EUR -3.50 EUR -0.63 %
News
Reispreis
16.09 USD 0.45 USD 2.85 %
News
Silberpreis
66.08 USD -0.25 USD -0.38 %
News
Sojabohnenmehlpreis
365.60 USD 11.00 USD 3.1 %
News
Sojabohnenölpreis
0.68 USD 0.01 USD 0.86 %
News
Sojabohnenpreis
13.27 USD 0.24 USD 1.8 %
News
Super Benzin
2.29 EUR 0.00 EUR 0.09 %
News
Weizenpreis
241.75 EUR -2.25 EUR -0.92 %
News
Zinkpreis
4,009.15 USD 68.40 USD 1.74 %
News
Zinnpreis
53,595.00 USD 615.00 USD 1.16 %
News
Zuckerpreis
0.17 USD 0.00 USD 0.69 %
News

Im Minus präsentierte sich um 20:40 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell -0,75 Prozent schwächer bei 4.347,30 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 4.380,05 US-Dollar.

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In der Zwischenzeit verzeichnet der Silberpreis Verluste. Um 20:40 Uhr fällt der Silberpreis um -0,50 Prozent auf 66,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 66,33 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.807,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.801,50 US-Dollar).

Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -0,08 Prozent auf 1.308,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.309,00 US-Dollar.

Zudem fällt der Ölpreis (Brent). Um -3,42 Prozent reduziert sich der Ölpreis (Brent) um 20:30 Uhr auf 100,32 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (Brent) am Vortag noch bei 103,87 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) bergab. Um 20:32 Uhr steht ein Minus von -4,51 Prozent auf 95,78 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (WTI) noch bei 100,30 US-Dollar.

Währenddessen legt der Baumwolle um 3,19 Prozent auf 0,80 US-Dollar zu. Gestern war der Baumwolle noch 0,77 US-Dollar wert.

Nach 4,07 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Montagabend um 0,62 Prozent auf 4,09 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen zeigt sich der Kaffeepreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2,95 US-Dollar) geht es um -6,16 Prozent auf 2,76 US-Dollar nach unten.

Derweil geht es für den Lebendrindpreis bergauf. Der Lebendrindpreis steigt 2,42 Prozent auf 2,21 US-Dollar, nach 2,16 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen steigt der Maispreis um 2,94 Prozent auf 5,43 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 5,28 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Mastrindpreis um 1,27 Prozent auf 3,38 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,34 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Orangensaftpreis am Montagabend hinzu. Um 5,46 Prozent auf 1,49 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Orangensaftpreis bei 1,41 US-Dollar.

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 13,27 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (13,04 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,80 Prozent.

Indes gewinnt der Sojabohnenmehlpreis hinzu. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 354,60 US-Dollar am Vortag auf 365,60 US-Dollar nach oben (+3,10Prozent).

Währenddessen legt der Sojabohnenölpreis um 0,86 Prozent auf 0,68 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenölpreis noch 0,68 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Zuckerpreis bergauf. Der Zuckerpreis steigt 0,69 Prozent auf 0,17 US-Dollar, nach 0,17 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -3,09 Prozent auf 2,82 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,91 US-Dollar.

Derweil geht es für den Mageres Schwein Preis bergauf. Der Mageres Schwein Preis steigt 0,13 Prozent auf 0,78 US-Dollar, nach 0,78 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Milchpreis kaum. Am Montagabend lag der Milchpreis bei 16,16 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 16,16 US-Dollar.

Indes gibt der Heizölpreis nach. Für den Heizölpreis geht es nach 133,67 US-Dollar am Vortag auf 129,44 US-Dollar nach unten (--3,16 Prozent).

Indessen verstärkt sich der Reispreis um 2,85 Prozent auf 16,09 US-Dollar. Am Vortag notierte der Reispreis bei 15,64 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Holzpreis Verluste. Um 20:18 Uhr fällt der Holzpreis um -0,37 Prozent auf 535,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 537,00 US-Dollar an der Tafel.

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - TTF um -7,05 Prozent auf 74,25 Euro. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - TTF bei 79,89 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis

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