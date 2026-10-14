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Rohstoff-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,037.92 USD -19.14 USD -0.63 %
News
Baumwolle
0.81 USD 0.00 USD 0.19 %
News
Bleipreis
1,858.85 USD 16.95 USD 0.92 %
News
Dieselpreis Benzin
2.26 EUR -0.01 EUR -0.44 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
156.10 EUR 3.60 EUR 2.36 %
News
Erdgaspreis - TTF
87.14 EUR -0.48 EUR -0.54 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.19 USD -0.09 USD -2.83 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,095.91 USD -62.04 USD -1.49 %
News
Haferpreis
3.99 USD -0.17 USD -4.09 %
News
Heizölpreis
130.24 USD 0.00 USD 0 %
News
Holzpreis
540.50 USD -6.00 USD -1.1 %
News
Kaffeepreis
2.98 USD 0.05 USD 1.83 %
News
Kakaopreis
4,317.00 GBP 25.00 GBP 0.58 %
News
Kohlepreis
144.90 USD -0.60 USD -0.41 %
News
Kupferpreis
14,741.00 USD -80.35 USD -0.54 %
News
Lebendrindpreis
2.24 USD -0.01 USD -0.3 %
News
Mageres Schwein Preis
0.76 USD 0.00 USD -0.07 %
News
Maispreis
4.81 USD -0.02 USD -0.36 %
News
Mastrindpreis
3.41 USD -0.02 USD -0.66 %
News
Milchpreis
15.05 USD 0.00 USD 0 %
News
Naphthapreis (European)
909.93 USD -4.86 USD -0.53 %
News
Nickelpreis
15,451.00 USD -58.00 USD -0.37 %
News
Ölpreis (Brent)
105.99 USD 0.30 USD 0.28 %
News
Ölpreis (WTI)
95.16 USD 1.02 USD 1.08 %
News
Orangensaftpreis
1.42 USD 0.01 USD 0.42 %
News
Palladiumpreis
1,099.00 USD -29.50 USD -2.61 %
News
Palmölpreis
4,515.00 MYR 117.00 MYR 2.66 %
News
Platinpreis
1,609.50 USD -57.50 USD -3.45 %
News
Rapspreis
518.00 EUR 0.00 EUR 0 %
News
Reispreis
17.29 USD 0.08 USD 0.46 %
News
Silberpreis
55.65 USD -3.83 USD -6.44 %
News
Sojabohnenmehlpreis
370.10 USD 0.00 USD 0 %
News
Sojabohnenölpreis
0.67 USD -0.01 USD -0.92 %
News
Sojabohnenpreis
12.78 USD -0.06 USD -0.49 %
News
Super Benzin
2.16 EUR 0.00 EUR 0.14 %
News
Weizenpreis
244.50 EUR 1.25 EUR 0.51 %
News
Zinkpreis
3,820.15 USD 9.50 USD 0.25 %
News
Zinnpreis
53,490.00 USD 616.00 USD 1.17 %
News
Zuckerpreis
0.21 USD 0.00 USD -1.28 %
News

Im Minus präsentierte sich um 20:40 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell -1,56 Prozent schwächer bei 4.092,90 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 4.157,95 US-Dollar.

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Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (59,48 US-Dollar) geht es um -6,57 Prozent auf 55,57 US-Dollar nach unten.

Derweil geht es für den Platinpreis südwärts. Der Platinpreis sinkt -3,54 Prozent auf 1.608,00 US-Dollar, nach 1.667,00 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.099,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,61 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.128,50 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) nordwärts. Um 20:30 Uhr steht ein Plus von 0,39 Prozent auf 106,10 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (Brent)-Kurs noch bei 105,69 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit einem Kursgewinn. Um 20:41 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) 0,89 Prozent stärker bei 94,98 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 94,14 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,81 US-Dollar) geht es um 0,19 Prozent auf 0,81 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit geht es für den Haferpreis bergab. Um 20:20 Uhr steht ein Minus von -4,09 Prozent auf 3,99 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Haferpreis noch bei 4,16 US-Dollar.

Daneben wertet der Kaffeepreis um 19:30 Uhr auf. Es geht 1,83 Prozent auf 2,98 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 2,93 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Lebendrindpreis Abschläge in Höhe von -0,30 Prozent auf 2,24 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Lebendrindpreis bei 2,25 US-Dollar.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,81 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,83 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,36 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Mastrindpreis Abschläge in Höhe von -0,66 Prozent auf 3,41 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,43 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Orangensaftpreis im Aufwind. Um 20:00 Uhr zieht der Orangensaftpreis um 0,42 Prozent auf 1,42 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,42 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Sinkflug. Um 20:20 Uhr gibt der Sojabohnenpreis um -0,49 Prozent auf 12,78 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 12,84 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich kommt der Sojabohnenmehlpreis kaum vom Fleck. Nach 370,10 US-Dollar am Vortag, tendiert der Sojabohnenmehlpreis um 19:01 Uhr bei 370,10 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenölpreis um -0,92 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenölpreis noch bei 0,68 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Zuckerpreis um -1,28 Prozent auf 0,21 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Zuckerpreis bei 0,21 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -2,68 Prozent auf 3,20 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,28 US-Dollar.

Mit dem Mageres Schwein Preis geht es indes nach unten. Der Mageres Schwein Preis gibt -0,07 Prozent auf 0,76 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,76 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Milchpreis bergab. Um 20:29 Uhr steht ein Minus von -0,07 Prozent auf 15,04 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Milchpreis noch bei 15,05 US-Dollar.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 129,71 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,41 Prozent im Vergleich zum Vortag (130,24 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich der Reispreis mit einem Kursgewinn. Um 20:20 Uhr notiert der Reispreis 0,46 Prozent stärker bei 17,29 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 17,21 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Holzpreis mit Verlusten. Um 20:28 Uhr notiert der Holzpreis -0,73 Prozent niedriger bei 542,50 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 546,50 US-Dollar.

Daneben wertet der Erdgaspreis - TTF um 19:33 Uhr ab. Es geht -0,54 Prozent auf 87,14 Euro nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 87,62 Euro stand.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

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