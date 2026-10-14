Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

Rohstoff-Marktbericht

14.10.26 20:43 Uhr

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Im Minus präsentierte sich um 20:40 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell -1,56 Prozent schwächer bei 4.092,90 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 4.157,95 US-Dollar.

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Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (59,48 US-Dollar) geht es um -6,57 Prozent auf 55,57 US-Dollar nach unten.

Derweil geht es für den Platinpreis südwärts. Der Platinpreis sinkt -3,54 Prozent auf 1.608,00 US-Dollar, nach 1.667,00 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.099,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,61 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.128,50 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) nordwärts. Um 20:30 Uhr steht ein Plus von 0,39 Prozent auf 106,10 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (Brent)-Kurs noch bei 105,69 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit einem Kursgewinn. Um 20:41 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) 0,89 Prozent stärker bei 94,98 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 94,14 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,81 US-Dollar) geht es um 0,19 Prozent auf 0,81 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit geht es für den Haferpreis bergab. Um 20:20 Uhr steht ein Minus von -4,09 Prozent auf 3,99 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Haferpreis noch bei 4,16 US-Dollar.

Daneben wertet der Kaffeepreis um 19:30 Uhr auf. Es geht 1,83 Prozent auf 2,98 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 2,93 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Lebendrindpreis Abschläge in Höhe von -0,30 Prozent auf 2,24 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Lebendrindpreis bei 2,25 US-Dollar.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,81 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,83 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,36 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Mastrindpreis Abschläge in Höhe von -0,66 Prozent auf 3,41 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,43 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Orangensaftpreis im Aufwind. Um 20:00 Uhr zieht der Orangensaftpreis um 0,42 Prozent auf 1,42 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,42 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Sinkflug. Um 20:20 Uhr gibt der Sojabohnenpreis um -0,49 Prozent auf 12,78 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 12,84 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich kommt der Sojabohnenmehlpreis kaum vom Fleck. Nach 370,10 US-Dollar am Vortag, tendiert der Sojabohnenmehlpreis um 19:01 Uhr bei 370,10 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenölpreis um -0,92 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenölpreis noch bei 0,68 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Zuckerpreis um -1,28 Prozent auf 0,21 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Zuckerpreis bei 0,21 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -2,68 Prozent auf 3,20 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,28 US-Dollar.

Mit dem Mageres Schwein Preis geht es indes nach unten. Der Mageres Schwein Preis gibt -0,07 Prozent auf 0,76 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,76 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Milchpreis bergab. Um 20:29 Uhr steht ein Minus von -0,07 Prozent auf 15,04 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Milchpreis noch bei 15,05 US-Dollar.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 129,71 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,41 Prozent im Vergleich zum Vortag (130,24 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich der Reispreis mit einem Kursgewinn. Um 20:20 Uhr notiert der Reispreis 0,46 Prozent stärker bei 17,29 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 17,21 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Holzpreis mit Verlusten. Um 20:28 Uhr notiert der Holzpreis -0,73 Prozent niedriger bei 542,50 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 546,50 US-Dollar.

Daneben wertet der Erdgaspreis - TTF um 19:33 Uhr ab. Es geht -0,54 Prozent auf 87,14 Euro nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 87,62 Euro stand.

Redaktion finanzen.net