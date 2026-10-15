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Rohstoffe im Blick

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2,979.80 USD -58.12 USD -1.91 %
News
Baumwolle
0.80 USD 0.00 USD -0.48 %
News
Bleipreis
1,865.90 USD 7.05 USD 0.38 %
News
Dieselpreis Benzin
2.27 EUR 0.01 EUR 0.49 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
155.60 EUR -0.50 EUR -0.32 %
News
Erdgaspreis - TTF
87.14 EUR -0.48 EUR -0.54 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.25 USD 0.05 USD 1.59 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,157.20 USD 51.50 USD 1.25 %
News
Haferpreis
3.97 USD -0.01 USD -0.25 %
News
Heizölpreis
127.07 USD -3.17 USD -2.43 %
News
Holzpreis
533.00 USD -13.50 USD -2.47 %
News
Kaffeepreis
2.94 USD -0.04 USD -1.27 %
News
Kakaopreis
4,413.00 GBP 96.00 GBP 2.22 %
News
Kohlepreis
145.10 USD 0.10 USD 0.07 %
News
Kupferpreis
14,750.35 USD 9.35 USD 0.06 %
News
Lebendrindpreis
2.24 USD -0.01 USD -0.32 %
News
Mageres Schwein Preis
0.76 USD 0.00 USD -0.07 %
News
Maispreis
4.81 USD 0.01 USD 0.1 %
News
Mastrindpreis
3.41 USD -0.02 USD -0.62 %
News
Milchpreis
15.04 USD -0.01 USD -0.07 %
News
Naphthapreis (European)
905.45 USD -4.49 USD -0.49 %
News
Nickelpreis
15,474.00 USD 23.00 USD 0.15 %
News
Ölpreis (Brent)
104.70 USD -1.36 USD -1.28 %
News
Ölpreis (WTI)
95.11 USD 0.02 USD 0.02 %
News
Orangensaftpreis
1.42 USD 0.01 USD 0.42 %
News
Palladiumpreis
1,131.00 USD 33.50 USD 3.05 %
News
Palmölpreis
4,515.00 MYR 117.00 MYR 2.66 %
News
Platinpreis
1,619.00 USD 8.50 USD 0.53 %
News
Rapspreis
523.00 EUR 5.00 EUR 0.97 %
News
Reispreis
17.25 USD -0.02 USD -0.12 %
News
Silberpreis
56.75 USD 1.09 USD 1.96 %
News
Sojabohnenmehlpreis
368.30 USD -1.80 USD -0.49 %
News
Sojabohnenölpreis
0.67 USD 0.00 USD -0.72 %
News
Sojabohnenpreis
12.75 USD -0.03 USD -0.22 %
News
Super Benzin
2.16 EUR 0.00 EUR -0.19 %
News
Weizenpreis
249.25 EUR 4.75 EUR 1.94 %
News
Zinkpreis
3,802.90 USD -17.25 USD -0.45 %
News
Zinnpreis
53,490.00 USD 616.00 USD 1.17 %
News
Zuckerpreis
0.21 USD 0.00 USD 0.29 %
News

Im Plus präsentierte sich um 13:13 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell1,25 Prozent höher bei 4.156,86 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 4.105,70 US-Dollar.

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Nach 55,66 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Donnerstagmittag um 1,87 Prozent auf 56,70 US-Dollar gestiegen.

Daneben verstärkt sich der Platinpreis um 0,47 Prozent auf 1.618,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.610,50 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Palladiumpreis um 3,01 Prozent auf 1.130,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.097,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Abschläge in Höhe von -1,49 Prozent auf 104,48 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 106,06 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 95,23 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,15 Prozent im Vergleich zum Vortag (95,09 US-Dollar).

Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,80 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,45 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,81 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Kaffeepreis um -1,38 Prozent auf 2,94 US-Dollar. Gestern stand der Kaffeepreis noch bei 2,98 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Kakaopreis nordwärts. Um 13:02 Uhr steht ein Plus von 2,25 Prozent auf 4.414,00 Britische Pfund zu Buche. Gestern notierte der Kakaopreis-Kurs noch bei 4.317,00 Britische Pfund.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,81 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,81 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,05 Prozent.

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 12,75 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (12,77 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,22 Prozent.

Inzwischen fällt der Sojabohnenmehlpreis um -0,38 Prozent auf 368,70 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 370,10 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenölpreis gibt -0,82 Prozent auf 0,67 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,67 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen legt der Zuckerpreis um 0,14 Prozent auf 0,21 US-Dollar zu. Gestern war der Zuckerpreis noch 0,21 US-Dollar wert.

Indes gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas hinzu. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 3,20 US-Dollar am Vortag auf 3,26 US-Dollar nach oben (+1,94Prozent).

Daneben präsentiert sich der Milchpreis mit Verlusten. Um 13:01 Uhr notiert der Milchpreis -0,07 Prozent niedriger bei 15,04 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 15,05 US-Dollar.

Derweil notiert der Heizölpreis bei 126,80 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (130,24 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,64 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: panbazil / Shutterstock.com

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