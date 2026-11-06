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Rohstoffe im Blick

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,084.09 USD 10.24 USD 0.33 %
News
Baumwolle
0.78 USD 0.00 USD -0.32 %
News
Bleipreis
1,866.35 USD 8.50 USD 0.46 %
News
Dieselpreis Benzin
2.26 EUR -0.02 EUR -0.66 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
157.00 EUR 4.00 EUR 2.61 %
News
Erdgaspreis - TTF
90.55 EUR 0.51 EUR 0.57 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.00 USD 0.05 USD 1.66 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,051.10 USD -37.58 USD -0.92 %
News
Haferpreis
3.38 USD 0.05 USD 1.58 %
News
Heizölpreis
115.18 USD 0.26 USD 0.23 %
News
Holzpreis
515.50 USD -4.00 USD -0.77 %
News
Kaffeepreis
2.80 USD 0.02 USD 0.87 %
News
Kakaopreis
3,876.00 GBP -13.00 GBP -0.33 %
News
Kohlepreis
137.25 USD -0.05 USD -0.04 %
News
Kupferpreis
14,109.85 USD -90.00 USD -0.63 %
News
Lebendrindpreis
2.14 USD -0.04 USD -1.65 %
News
Mageres Schwein Preis
0.55 USD -0.02 USD -4.26 %
News
Maispreis
4.40 USD 0.00 USD 0.06 %
News
Mastrindpreis
3.25 USD -0.07 USD -2.1 %
News
Milchpreis
17.66 USD -0.02 USD -0.11 %
News
Naphthapreis (European)
850.11 USD 21.57 USD 2.6 %
News
Nickelpreis
16,089.00 USD 625.00 USD 4.04 %
News
Ölpreis (Brent)
98.42 USD 0.13 USD 0.13 %
News
Ölpreis (WTI)
91.10 USD 0.58 USD 0.64 %
News
Orangensaftpreis
1.15 USD -0.13 USD -10.47 %
News
Palladiumpreis
1,022.50 USD -28.50 USD -2.71 %
News
Palmölpreis
4,049.00 MYR -77.00 MYR -1.87 %
News
Platinpreis
1,526.00 USD 3.50 USD 0.23 %
News
Rapspreis
525.00 EUR -1.25 EUR -0.24 %
News
Reispreis
17.81 USD -0.12 USD -0.64 %
News
Silberpreis
51.93 USD 0.04 USD 0.08 %
News
Sojabohnenmehlpreis
320.00 USD 2.80 USD 0.88 %
News
Sojabohnenölpreis
0.62 USD 0.00 USD -0.58 %
News
Sojabohnenpreis
11.83 USD 0.02 USD 0.19 %
News
Super Benzin
2.03 EUR -0.02 EUR -0.93 %
News
Weizenpreis
222.75 EUR -0.25 EUR -0.11 %
News
Zinkpreis
3,876.65 USD 2.80 USD 0.07 %
News
Zinnpreis
48,099.00 USD -13.50 USD -0.03 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD -1.51 %
News

Im Minus präsentierte sich um 13:13 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell -0,62 Prozent schwächer bei 4.063,37 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 4.088,68 US-Dollar.

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Nach 51,89 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Freitagmittag um 0,27 Prozent auf 52,03 US-Dollar gestiegen.

Daneben verstärkt sich der Platinpreis um 0,53 Prozent auf 1.530,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.522,50 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Palladiumpreis um -2,05 Prozent auf 1.029,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Palladiumpreis bei 1.051,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 0,35 Prozent auf 98,63 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 98,29 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 91,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vortag (90,52 US-Dollar).

Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,78 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,41 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,79 US-Dollar).

Währenddessen legt der Haferpreis um 1,80 Prozent auf 3,39 US-Dollar zu. Gestern war der Haferpreis noch 3,33 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für den Kaffeepreis nordwärts. Um 13:02 Uhr steht ein Plus von 0,43 Prozent auf 2,78 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Kaffeepreis-Kurs noch bei 2,77 US-Dollar.

Derweil notiert der Kakaopreis bei 3.830,00 Britische Pfund. Im Vergleich zum Vortag (3.889,00 Britische Pfund) ist das ein Abschlag von -1,52 Prozent.

Zudem bewegt sich der Maispreis seitwärts. Um 13:03 Uhr wurde ein Preis von 4,40 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Maispreis bei 4,40 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,69 Prozent auf 319,40 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 317,20 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenölpreis gibt -0,50 Prozent auf 0,62 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,62 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Zuckerpreis um -1,40 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Gestern stand der Zuckerpreis noch bei 0,19 US-Dollar.

Indes gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas hinzu. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 2,95 US-Dollar am Vortag auf 3,01 US-Dollar nach oben (+2,00Prozent).

Daneben präsentiert sich der Milchpreis mit Verlusten. Um 13:01 Uhr notiert der Milchpreis -0,11 Prozent niedriger bei 17,66 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 17,68 US-Dollar.

Derweil notiert der Heizölpreis bei 115,71 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (114,91 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,69 Prozent.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: panbazil / Shutterstock.com

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