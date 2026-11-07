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Rohstoffpreise aktuell

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,062.50 USD -1.50 USD -0.05 %
News
Baumwolle
0.79 USD 0.00 USD 0.51 %
News
Bleipreis
1,857.00 USD -9.50 USD -0.51 %
News
Dieselpreis Benzin
2.25 EUR -0.02 EUR -0.79 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
153.50 EUR -3.65 EUR -2.32 %
News
Erdgaspreis - TTF
86.78 EUR -3.78 EUR -4.17 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.00 USD 0.05 USD 1.73 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,065.99 USD 0.00 USD 0 %
News
Haferpreis
3.34 USD 0.02 USD 0.45 %
News
Heizölpreis
114.39 USD -0.53 USD -0.46 %
News
Holzpreis
504.00 USD -15.50 USD -2.98 %
News
Kaffeepreis
2.80 USD 0.03 USD 1.03 %
News
Kakaopreis
3,908.00 GBP 19.00 GBP 0.49 %
News
Kohlepreis
134.05 USD -3.25 USD -2.37 %
News
Kupferpreis
13,955.00 USD -155.00 USD -1.1 %
News
Lebendrindpreis
2.14 USD 0.00 USD -0.1 %
News
Mageres Schwein Preis
0.53 USD -0.02 USD -3.13 %
News
Maispreis
4.42 USD 0.02 USD 0.51 %
News
Mastrindpreis
3.22 USD -0.03 USD -0.81 %
News
Milchpreis
17.70 USD 0.02 USD 0.11 %
News
Naphthapreis (European)
859.74 USD 9.64 USD 1.13 %
News
Nickelpreis
16,095.00 USD -5.00 USD -0.03 %
News
Ölpreis (Brent)
98.32 USD 0.03 USD 0.03 %
News
Ölpreis (WTI)
90.83 USD 0.31 USD 0.34 %
News
Orangensaftpreis
1.33 USD 0.05 USD 3.58 %
News
Palladiumpreis
1,028.00 USD 0.00 USD 0 %
News
Palmölpreis
4,049.00 MYR -77.00 MYR -1.87 %
News
Platinpreis
1,534.50 USD 0.00 USD 0 %
News
Rapspreis
525.00 EUR -1.25 EUR -0.24 %
News
Reispreis
17.85 USD -0.08 USD -0.42 %
News
Silberpreis
51.91 USD 0.00 USD 0 %
News
Sojabohnenmehlpreis
318.80 USD 1.60 USD 0.5 %
News
Sojabohnenölpreis
0.62 USD 0.00 USD 0.11 %
News
Sojabohnenpreis
11.90 USD 0.09 USD 0.78 %
News
Super Benzin
2.02 EUR -0.02 EUR -0.74 %
News
Weizenpreis
222.75 EUR -0.25 EUR -0.11 %
News
Zinkpreis
3,759.00 USD -118.00 USD -3.04 %
News
Zinnpreis
46,325.00 USD -1,775.00 USD -3.69 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD -1.72 %
News

Der Goldpreis hat sich am Mittag kaum bewegt. Um 13:13 Uhr tendierte er bei 4.065,99 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.065,99 US-Dollar).

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Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis

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