Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

Rohstoffpreise aktuell

07.11.26 13:17 Uhr

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Der Goldpreis hat sich am Mittag kaum bewegt. Um 13:13 Uhr tendierte er bei 4.065,99 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.065,99 US-Dollar).

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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